Schommers setzt auf „Wucht“ des FCK

Kaiserslautern.Boris Schommers soll den 1. FC Kaiserslautern aus der Krise führen. Der 40-Jährige tritt die Nachfolge des am Montag beurlaubten Sascha Hildmann als Cheftrainer beim angeschlagenen Fußball-Drittligisten an und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben. „Wir müssen die Wucht dieses Vereins wieder ins Rollen bringen. Alle gemeinsam, um den FCK wieder in ruhigere Gefilde und erfolgreiche Bahnen zu lenken. Diese Herausforderung nehme ich gerne an“, sagte Schommers bei seiner Vorstellung am Donnerstag auf dem Betzenberg.

Als Co-Trainer bringt der frühere Nürnberger den Ex-Bundesligaprofi Kevin McKenna mit. Dort wartet schon am Samstag (14 Uhr) gegen den 1. FC Magdeburg die erste Bewährungsprobe auf das neue Duo. „Die Mannschaft hat sich unter Wert verkauft, aber sie braucht Struktur über 90 Minuten. Mit viel Fleiß und Akribie will ich die junge Mannschaft entwickeln, stabilisieren und nach vorne zu bringen“, kündigte Schommers an.

„Das Gesamtkonzept hat uns überzeugt“, begründete Sport-Geschäftsführer Martin Bader die Wahl. „Wir haben eine junge Mannschaft, die intensiv gecoacht und an die Hand genommen werden muss. Ich bin der festen Überzeugung, dass die beiden der Mannschaft das mit auf den Weg geben wird, was sie braucht.“ Nach dem Fehlstart mit nur zwei Siegen aus acht Partien sahen sich die Verantwortlichen spätestens nach der 1:6-Blamage beim SV Meppen am vergangenen Samstag zum Handeln gezwungen. Den desolaten Auftritt nahm Bader zum Anlass, den Spielern den Ernst der Lage zu verdeutlichen. „Eine solche Spielweise und Leidenschaft wollen wir nie wieder sehen“, stellte der 51-Jährige klar.

Gemeinsame Zeit in Köln

Schommers war von 2006 bis 2017 in der Jugendabteilung des 1. FC Köln engagiert und gewann 2011 mit der U 17 den deutschen Meistertitel. Schon dort hat er mit dem jetzigen FCK-Sportdirektor Boris Notzon zusammengearbeitet. Von der Saison 2017/18 an arbeitete er als Co-Trainer von Michael Köllner beim 1. FC Nürnberg, nach dessen Entlassung als Interimstrainer. Infolge des Bundesliga-Abstiegs im Mai musste Schommers beim Club gehen.

Die Entscheidung zugunsten des gebürtigen Leverkuseners traf Bader in enger Abstimmung mit Kaiserslauterns Kapitalgeber Flavio Becca. „Das war ein Zusammenspiel von uns beiden und den Gremien“, erklärte der Sportchef. Zuletzt hatte der Luxemburger Unternehmer Becca verdeutlicht, im Gegenzug für sein Investment Einfluss auf wichtige Prozesse beim FCK nehmen zu wollen.

Schommers steht eine heikle Aufgabe bevor, ist er doch bereits der siebte Trainer in den vergangenen vier Jahren. Kein Coach konnte in diesem Zeitraum den fortwährenden Niedergang verhindern und blieb länger als zehn Monate auf dem Betzenberg. Nun liegt es an Schommers, den Traditionsverein und viermaligen deutschen Meister aus dem Tiefpunkt der Vereinsgeschichte zu führen. dpa

