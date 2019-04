Tristesse zur Unzeit

Kaiserslautern.Der 1. FC Kaiserslautern hat seinen Abwärtstrend in der 3. Fußball-Liga nicht stoppen können und nach einer desolaten Vorstellung eine 0:2 (0:0)-Niederlage gegen den FC Hansa Rostock kassiert. Nach der dritten Heimpleite in Serie ist der Wiederaufstieg des viermaligen deutschen Meisters nun auch rechnerisch nicht mehr möglich. „Wir waren einfach schlecht, und Zuhause läuft es gerade überhaupt nicht. Es klafft eine Riesenlücke zwischen Training und Spiel“, sagte Trainer Sascha Hildmann. Vor 21 517 Zuschauern besiegelte Merveille Biankadi mit einem Doppelpack (55. und 65. Minute) die dritte Niederlage der Pfälzer in den jüngsten fünf Partien. „Es ist ein Lernprozess. Nicht nur für die Mannschaft, auch für mich. Wenn du so viele Fehler machst, wirst du eben bestraft“, befand Hildmann.

Eine Erklärung für die schwache Darbietung hatten die Akteure nicht. „Die Luft ist nicht raus“, beteuerte Angreifer Christian Kühlwetter dennoch. Die enttäuschenden Anhänger der Roten Teufel quittierten den Auftritt nach Schlusspfiff mit einem Pfeifkonzert. Die negative Stimmung kommt jedoch zur Unzeit. Bis Ende April hofft der Fritz-Walter-Club noch auf die Unterstützung der Anhänger und will über eine Fan-Anleihe die dringend benötigten Gelder für die kommende Saison einsammeln. Noch fehlen rund vier Millionen Euro für die Lizenz. dpa

