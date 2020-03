Trügerische Sicherheit

Mannheim.Boris Schommers war nicht verärgert, wirkte dann aber doch ein wenig genervt. Und das ist ja durchaus verständlich, wenn man Woche für Woche die immer gleichen Dinge nicht nur ansprechen, sondern schlichtweg auch kritisieren muss. „Wir können von vorne anfangen“, sagte der Trainer des 1. FC Kaiserslautern nach dem 1:1 (0:0) des Fußball-Drittligisten im Derby beim SV Waldhof Mannheim. Für die Pfälzer war – wieder einmal – mehr drin. Aber – wieder einmal – vergaben sie zu viele Torchancen. Und – wieder einmal – kassierten sie einen Gegentreffer nach einer Standardsituation. Marco Schuster glich für den SVW aus (87.), nachdem Hendrick Zuck den FCK verdient in Führung (73.) gebracht hatte.

Nur noch zwei Punkte Vorsprung

Durch das Unentschieden verpassten die Pfälzer die große Befreiung, nach dem siebten sieglosen Ligaspiel in Folge beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang nur noch zwei Zähler. Nach wie vor droht also der folgenschwere Absturz in die Regionalliga – auch wenn Schommers diese Gefahr nicht sieht. Das betonte er schon in der Winterpause. Und bei dieser erstaunlich selbstbewussten Einschätzung blieb der 41-Jährige auch am Samstag.

Er könne zwar die Tabelle lesen, glaube aber „immer noch nicht“, dass seine Mannschaft in ernsthafte Bedrängnis gerät. Die Leistungen machen ihm offenbar Mut, wenngleich seine Aussagen durchaus etwas Flehendes oder Beschwörendes an sich hatten. So ganz nach dem Motto: Wenn ich es oft genug erzähle, passiert das auch. Dann wird aus dem Wunsch Wirklichkeit.

„Wir sind auf einem guten Weg, auch wenn es keiner hören will“, betonte Schommers und sprach diesen Satz nicht so aus, als hole er zum verbalen Rundumschlag aus. Vielmehr sagte der gebürtige Leverkusener seine Worte im Sinne seines grundsätzlich eher unaufgeregten Auftretens. Der sachliche Ton eines Politikers verwandelte sich erst in einen leidenschaftlichen Appell, als er auf den Ausgleichtreffer zu sprechen kam: „Wir müssen so clever sein, dass wir einen Standard aggressiv und konzentriert verteidigen.“

Das klappt aber seit einigen Wochen nicht, weshalb Eckbälle und Freistöße des Gegners längst zu einem mentalen Problem für den FCK geworden sind. Es ließe sich wahrscheinlich allein schon darüber ein Lehrbuch für Angstforscher schreiben – erst recht in der schwierigen Gesamtsituation des Traditionsvereins.

Chronische Unruhe

Denn es ist ja kein hin und wieder auftretendes Störgeräusch, das den Club seit Monaten begleitet, sondern eher eine Aneinanderreihung von Böllerschüssen. Knatsch in den Gremien, finanzielle Sorgen, zuletzt kam die Entlassung von Torwarttrainer und FCK-Legende Gerry Ehrmann dazu. Angesichts dieser Umstände war das, was die Mannschaft da am Samstag in Mannheim zeigte, wirklich gut.

„Wir haben den Gegenwind in positive Energie umgemünzt“, sagte Kapitän Carlo Sickinger. Allerdings sollte auch er wissen: Wer häufig gut spielt und doch nicht gewinnt, bekommt meistens ein Problem. Denn was passiert dann erst, wenn die Mannschaft mal eine schlechte Leistung zeigt?

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.03.2020