Von Krise keine Spur

Kaiserslautern.Ausgelassener Jubel wie bei einem Titelgewinn und eine Kulisse, von der andere im Europapokal nur träumen: Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Fans gleich in seinem ersten Drittliga-Spiel euphorisiert und vor 41 324 Zuschauern einen umjubelten Auftaktsieg gegen den TSV 1860 München gefeiert. „Gott sei Dank haben wir es geschafft, den fantastischen Fans noch das Tor zu schenken“, sagte Trainer Michael Frontzeck nach dem späten Erfolgserlebnis beim 1:0 gegen die aus der Regionalliga aufgestiegenen Münchner.

Die erstligareife Kulisse war nicht nur Rekord für einen Saisonstart der 3. Liga, sondern auch die dritthöchste Zuschauerzahl in deren Geschichte. Nur die Aufstiege von Fortuna Düsseldorf (2009) und RB Leipzig (2014) zogen mit 50 095 beziehungsweise 42 713 Zuschauern mehr Aufmerksamkeit auf sich als der fulminante Start in die Liga der Traditionsclubs. „Schon beim Aufwärmen war die Atmosphäre der Wahnsinn“, sagte der eingewechselte Timmy Thiele nach dem Auftaktsieg.

Begeisterung auf dem „Betze“

Die leidenschaftliche und kampfbetonte Partie weckte bei den Fans Begeisterung. Von Krise und Verdruss nach dem Abstieg keine Spur, stattdessen möchte eine ganze Fußball-Region schnell wieder zurück in die 2. Bundesliga. „Wenn ich mir einen Spielverlauf hätte wünschen dürfen, dann wäre es genau so gewesen, wie meine Mannschaft das heute auf den Platz gebracht hat“, sagte Frontzeck. Kampf, Leidenschaft, Chancen und die sportliche Erlösung durch Janek Sternberg in der 86. Minute.