Kaiserslautern. Marius Müller sank auf den Boden und verschränkte die Arme über dem Kopf. Der Torwart des 1. FC Kaiserslautern war nach dem 1:1 (0:1)-Remis gegen den SSV Jahn Regensburg sichtbar am Ende. „Das war die Erschöpfung nach den letzten drei, vier Abstößen, aber auch die Enttäuschung - etwas von allem“, resümierte der FCK-Keeper nach einem Punkt im Kampf um den Klassenerhalt vor 27 780 Zuschauern, die nach der Partie mit Applaus den erkämpften Punktgewinn des FCK honorierten.

Bis zur 73. Minute mussten die Lauterer zunächst einem Rückstand nachlaufen. Erst Sebastian Andersson egalisierte nach einem Traumpass von Lukas Spalvis die frühe Führung der Regensburger durch Benedikt Saller (6.) „Dass wir nach Rückständen zurückkommen können, zeichnet uns aus. Der Punkt geht in Ordnung“, versuchte sich Innenverteidiger Marcel Correia an einer Einordnung. Dennoch: Hätte der FCK über die gesamten 90 Minuten so engagiert gespielt, wie in der letzten halben Stunde, Müllers Spiel-Beschleunigungsversuche - der Keeper rannte jedem Ball nach, um eine Chance zum Siegtreffer einzuleiten - wären nicht nötig gewesen und Müller hätte vielleicht jubeln können, statt erschöpft auf dem Rasen zusammen zu sinken. „Unsere erste Hälfte haben wir komplett verpennt“, wusste der Torwart den Grund für zwei verschenkte Punkte.

FCK-Linksaußen Ruben Jenssen entschuldigte sich sogar für die Anfangsphase, die „richtig schlecht“ war. Denn Jahn Regensburg nahm den Pfälzern im zehnten Spiel unter Trainer Michael Frontzeck lange Zeit die Luft zum Atmen. Von Kaiserslautern kam bis auf zwei Chancen durch Spalvis (36.) und dem Dreifach-Torschützen aus der Vorwoche, Osayamen Osawe, (44.) im ersten Durchgang viel zu wenig für ein Team im Abstiegskampf.