15 Millionen Euro sind fix

Garmisch-Partenkirchen.Es war im Winter 2009 – und Hoffenheim als Bundesliga-Aufsteiger gerade Herbstmeister geworden, als der damalige Geschäftsführer der TSG, Jochen A. Rotthaus „fett Kohle“ witterte und sagte: „Wir müssen an die großen Töpfe der Champions League.“ Doch erst neuneinhalb Jahre später ist der Coup geglückt. Der Dorfclub darf sich erstmals in der Königsklasse mit den Fußball-Großmächten Europas messen – und wird in die großen Geldtöpfe der Uefa greifen.

In der vorigen Saison waren es noch kleine Töpfe: Hoffenheim erwirtschaftete in der Europa League etwa sechs Millionen Euro. Nun darf sich Frank Briel, Geschäftsführer Finanzen & Organisation bei der TSG, „auf mindestens 15 Millionen Euro“ freuen. Dies sagte er während des Trainingslagers in Garmisch-Partenkirchen und fügte an: „Mit Prämien und Verrechnungen mit dem Uefa-Koeffizienten sind sogar bis 25 Millionen Euro an Einnahmen drin.“ Nur in der Vorrunde. Der Finanz-Boss der Hoffenheimer lächelt kaum sichtbar, wenn er diese Zahlen ausspricht. Briel ist ein zurückhaltender Zeitgenosse; er will nicht protzen.

Personal aufgestockt

Er und sein TSG-Geschäftsführer-Kollege Peter Görlich haben nach dem Ausscheiden aus von Hansi Clubs als Duo übernommen. Beide haben schon klare Vorstellungen davon, wie die Mehreinnahmen reinvestiert werden sollen: „In den Kader und in die Infrastruktur. Wir wollen uns auch als Innovationsführer weiterentwickeln“, sagte Briel. Zudem sollen die Rücklagen „gefüttert“ werden, und das Personal wurde aufgestockt. „Der Club wächst rasant.“