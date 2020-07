1899 vor Coup mit Kohfeldt?

Hoffenheim.Lange hörte man nichts mehr von der TSG 1899 Hoffenheim zur Suche nach einem neuen Trainer. Doch wenn es still ist, kann das auch etwas bedeuten und das Schweigen verräterisch sein. Es könnte darauf hinweisen, dass der Wunschkandidat des Fußball-Bundesligisten noch vertraglich gebunden ist und nach dem Abschluss der regulären Runde schwer gefordert und eingespannt war. Florian Kohfeldt musste beispielsweise mit Werder Bremen zwei Relegationsspiele gegen den Zweitligisten Heidenheim bestreiten, die Norddeutschen setzten sich knapp durch – und erst jetzt bleibt Zeit für den Trainer, sich mit den Hoffenheimer Verantwortlichen zu treffen. Dass es dazu in den nächsten Tag kommt, berichtet zumindest „Sport1“.

Vertrag an der Weser bis 2023

Klar ist: Kohfeldt steht in Bremen noch bis 2023 unter Vertrag. Und dass er sein Arbeitspapier erfüllt, so lange das der Club auch will, hatte er vor nicht allzu langer Zeit versprochen. Dazu muss man wissen: Der 37-Jährige hat mehr als die Hälfte seines Lebens beim Verein mit der Raute auf der Brust verbracht, da sind traditionell Romantik und Herzblut im Spiel.

Allerdings ist das mit den Garantien und Zusagen im Profisport auch immer so eine ganz spezielle Sache. Es soll ja sogar Clubs in der jüngeren Vergangenheit gegeben haben, bei denen der Sportvorstand seinem Coach eine Jobgarantie gab, um ihn dann keine 24 Stunden später zu entlassen. Einfach mal bei Michael Reschke und Tayfun Korkut nachfragen, die übrigens jetzt beide nicht mehr beim VfB Stuttgart sind.

Nun wäre es wahrlich unangemessen, nein sogar höchst unanständig, die Trainer-Durchlaufstation aus dem Schwabenland mit Werder zu vergleichen, immerhin blieben Otto Rehhagel und Thomas Schaaf an der Weser jeweils 14 Jahre und somit eine gefühlte Ewigkeit im Amt. Doch es waren Kohfeldts Zwischentöne, die aufhorchen ließen, nachdem er sich nach der Partie in Heidenheim nicht direkt zu seiner Zukunft äußern wollte. Stattdessen sagte er: „Es kann kein Weiter-so geben, und es wird kein Weiter-so geben.“

Das gewöhnlich bestens über Werder informierte Internet-Portal „Deichstube“ vermutet hinter dieser Aussage eine Beschwerde des Trainers. Viel zu oft habe er in den vergangenen Monaten die abseits des Rasens liegenden Interessen des Vereins in der Öffentlichkeit vertreten, ja einklagen, müssen, „während aus den Führungsgremien höchstens leise oder gar keine Stimmen zu hören waren“. Es ist daher auch bestimmt kein Zufall, dass die Bremer nun über die Installierung eines Teammanagers nachdenken, wie am Mittwoch bekannt wurde.

Nicht auszuschließen ist, dass Kohfeldt in einem Wechsel zum Europapokal-Starter Hoffenheim als Nachfolger des entlassenen Alfred Schreuder einen nächsten Entwicklungsschritt in seiner noch jungen Laufbahn sieht. Sein Berater Marc Kosicke ist auf jeden Fall dafür bekannt, große Trainerkarrieren zu planen: Zu seinen Klienten gehören Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann, auch der in Mainz entlassene Sandro Schwarz wird von ihm vertreten und übrigens plötzlich in Bremen gehandelt.

Geht es nach Frank Baumann, gibt es aber keinen Trainerwechsel an der Weser. „Ich bin weiterhin voll von Florian überzeugt“, sagte der Sportchef und kündigte an: „Wir werden das alles in den nächsten Tagen intern besprechen und Ende der Woche nach außen kommunizieren.“

Dann hat sich vielleicht auch Kohfeldt schon mit Hoffenheim getroffen.

