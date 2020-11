3:3 gegen VFB Stuttgart: Später Nackenschlag für TSG Hoffenheim

Sinsheim.Am Ende war die Enttäuschung riesig. Die Bundesliga-Fußballer der TSG Hoffenheim schlichen nach dem 3:3 (1:2)-Unentschieden im Heimspiel gegen Aufsteiger VfB Stuttgart vom Platz. Sie waren trotz des Corona-Wirbels während der Länderspielpause ganz nah dran am so wichtigen Sieg – doch Marc Oliver Kempfs Ausgleich in der vierten Minute der Nachspielzeit verhinderte den großen Jubel nach einer furiosen Achterbahnfahrt.

„Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass wir stolz auf die zweite Halbzeit sein müssen. Natürlich ist der späte Ausgleich hart für uns, aber auch das werden wir wegstecken. Aufgrund der schwierigen Umstände hätten wir einen Sieg verdient gehabt“, bilanzierte TSG-Coach Sebastian Hoeneß mit Blick auf den bemerkenswerten Kraftakt seiner Elf. Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo erklärte: „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und hätten unsere Führung vor der Pause ausbauen müssen. Im zweiten Abschnitt haben wir zu viele entscheidende Zweikämpfe verloren – unter dem Strich war es ein verdienter Punkt für uns, mit dem wir zufrieden sein können.“

Die sieben Corona-Ausfälle Kevin Vogt, Sebastian Rudy, Robert Skov, Jacob Bruun Larsen, Munas Dabbur, Ishak Belfodil und Sargis Adamjan fehlten am Samstag im Hoffenheimer Kader. Dafür stand Torjäger Andrej Kramaric erstmals nach seiner überstandenen Infektion wieder im Aufgebot und sofort in der Startformation. Kasim Adams saß nach seiner Corona-Zwangspause auf der Bank, Pavel Kaderabek gehörte noch nicht zum TSG-Kader.

Trotz der schwierigen Umstände konnte Trainer Sebastian Hoeneß ein namhaftes Team in der Sinsheimer Arena auf den Platz schicken, das den Negativlauf in der Bundesliga nach der Länderspielpause unbedingt beenden wollte. Doch die Kraichgauer taten sich in den ersten 45 Minuten schwer. Der VfB übernahm schnell das Kommando und überzeugte als die agilere Mannschaft. Stuttgarts Daniel Didavi boten sich die ersten Gelegenheiten zur Führung (5./15.), die der Kreativspieler allerdings nicht verwerten konnte. Beide Mal zielte er knapp vorbei. Besser machte es Hoffenheims Christoph Baumgartner in der 16. Minute. Nach einem unabsichtlichen Doppelpass mit VfB-Abwehrchef Waldemar Anton vollstreckte der österreichische Nationalspieler zur TSG-Führung. Beim Jubel schrie „Baumi“ die ganze Anspannung heraus, seine Teamkollegen feierten ausgelassen mit. Die Konzentration war jedoch schnell wieder verloren. VfB-Stürmer Nicolas Gonzalez tanzte drei Hoffenheimer Abwehrkräfte aus, die sich im Tiefschlaf befanden - und knallte den Ball zum verdienten 1:1 in den Kasten von Oliver Baumann (18.).

In der Folge versuchte sich Hoffenheim zu stabilisieren, wirkte aber vor allem bei schnellen Vorstößen des Aufsteigers über die Flügel unsicher. Kurios dann der Stuttgarter Führungstreffer in der 27. Minute: Zuerst köpfte Gonzalez an die Latte, der Abpraller landete bei Silla Wamangituka, dessen erster Versuch am Pfosten landete. Den nächsten Abpraller verwertete Wamangituka dann zum zweiten VfB-Streich. TSG-Kapitän Baumann fluchte laut. Doch der VfB war weiter das bessere Team, agierte zielstrebiger und reaktionsschneller.

Ein Schüssschen von Kramaric (30.), ein Distanzversuch von Baumgartner (34.) – mehr brachte die defensiv anfällige Hoeneß-Elf offensiv im ersten Abschnitt nicht zustande. Dazwischen musste Gonzalez mit einem Innenbandanriss vom Platz (32.), für ihn kam Sasa Kalajdzic. In der 39. Verhinderte Baumann mit einer Glanzparade gegen Wamangituka das 1:3.

In der zweiten Halbzeit erwischte die TSG dann den besseren Start und wirkte plötzlich wie ausgewechselt. Ryan Sessegnon erzielte aus spitzem Winkel den 2:2-Ausgleich (48.). Es war der erste Bundesliga-Treffer der Leihgabe von Tottenham Hotspurs. Die Kraichgauer gingen jetzt giftiger in die Zweikämpfe, waren insgesamt präsenter. In der 61. Minute parierte VfB-Keeper Gregor Kobel einen Schuss von Kramaric stark. In der 67. Minute verzog Stuttgarts Wamangituka, zwei Minuten später entschärfte Baumann einen Schuss von VfB-Kapitän Gonzalo Castro. In der 70. Minute foulte Anton dann Florian Grillitsch im Strafraum – Elfmeter. Kramaric verwandelte eiskalt zum 3:2 für die Heimelf (71.). Kurz darauf parierte Baumann hervorragend gegen Wataru Endo (73.). Den Schlusspunkt setzte Marc Oliver Kempf in der vierten Minute der Nachspielzeit, als die Hoffenheimer schon als sicherer Sieger schienen. Der VfB-Verteidiger erzielte durch die Beine von Stefan Posch den umjubelten Ausgleich zum 3:3.

