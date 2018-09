Abenteuer und Segen zugleich

Zuzenhausen/Charkiv.Heute geht es los, das Abenteuer Champions League der TSG 1899 Hoffenheim. Flug AEH 311 hebt um 9.30 Uhr vom Airport Baden-Baden ab in Richtung Charkiv. Aufgrund des Krieges in der Ukraine treten die Kraichgauer dort am Mittwoch gegen Schachtjor Donezk zu ihrem historischen ersten Spiel in der Königsklasse an. Anstoß ist, und das ist eine der Neuerungen in dieser Champions-League-Saison, um 18.55 Uhr. Komplett live kann man die Begegnung der Kraichgauer nur im Internet beim Anbieter DAZN verfolgen.

Die jüngsten Vorleistungen lassen allerdings nicht unbedingt an einen guten Ausgang dieser Reise glauben. Die dusselige Niederlage in Düsseldorf hat deutlich gezeigt, dass die TSG noch nicht so viel weiter entwickelt ist, wie das Trainer Julian Nagelsmann vor der neuen Bundesliga-Runde angekündigt hatte. Doch Nationalspieler Nico Schulz blickte schon am Samstag zuversichtlich gen Mittwoch: „Wir hatten in der vergangenen Saison auch schwierige Phasen. Wir haben jetzt genug Selbstvertrauen, um da wieder herauszukommen.“

„Gruppenphase überstehen“

Dieses in den vergangenen beiden Jahren durch die sportlichen Erfolge so gestiegene Selbstvertrauen sprach schon am 30. August aus den Worten von Alexander Rosen, Direktor Profifußball bei der TSG, und zwar direkt nach der Auslosung, die 1899 zusammen mit Schachtjor Donezk, Olympique Lyon und Manchester City in die Gruppe F kugelte: „Wir sind ehrgeizig und wollen die Gruppenphase überstehen.“ Das ist ein ambitioniertes Unterfangen.

Klar, „Man“ City ist der haushoher Favorit auf Platz eins – und wer nun denkt, danach könne schon gleich die TSG Hoffenheim folgen, der sollte sich vor Augen führen, dass Premieren-Gegner Donezk in der vergangenen Champions-League-Saison als Gruppenzweiter (übrigens hinter Manchester City) ins Achtelfinale eingezogen ist und dort am AS Rom scheiterte. Daheim haben die Ukrainer damals alle ihre drei Heimspiele gewonnen – und da war neben den Erfolgen gegen den SSC Neapel und Feyenoord Rotterdam eben auch ein 2:1-Erfolg gegen City dabei. Erschwerend kommt nach der verkorksten Generalprobe in Düsseldorf hinzu, dass die TSG personell gebeutelt ist. Auch nach dem Training gestern war nicht klar, ob Kevin Vogt und Florian Grillitsch (beide Prellungen) mitwirken können. Acht weitere Spieler plagen sich zudem mit meist schwereren Verletzungen herum (wir berichteten).

Sportlich ist die Königsklasse ein Abenteuer, finanziell ein Segen: 15,25 Millionen Euro sind der TSG jetzt schon sicher. Pro Sieg erhält man von der Uefa nun 2,7 Millionen Euro (bisher 1,5), ein Unentschieden würde nun 900 000 Euro (zuvor 500 000) in die Kasse der Hoffenheimer spülen. Mit gar nicht so viel Fantasie sieht die Rechnung von Finanz-Geschäftsführer Frank Briel so aus: Mit drei Siegen und einem Unentschieden könnte man das Achtelfinale erreichen – das wären neun Millionen Euro; und für die Runde der letzten 16 gäbe es nochmals 9,5 Millionen Euro. „Hoffe“ könnte also bei solch einem Erfolg auf über 30 Millionen Euro Einnahmen kommen – ohne eigene Vermarktung.

Alexander Rosen formuliert neben den sportlichen Ambitionen und finanziellen Verlockungen diese Herausforderung: „Unabhängig von einem gesteigerten Bekanntheitsgrad in Europa eröffnet sich durch die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb die Möglichkeit, einen Club auf allen Ebenen – und bei weitem nicht nur auf der finanziellen – weiterzuentwickeln. Es geht darum, Erfahrungen zu sammeln, sie zu dokumentieren, auszuwerten und in das bisherige System zu implementieren. An diesen Aufgaben kann der Club also wachsen, ganz unabhängig vom sportlichen Abschneiden in dem jeweils aktuell gespielten Wettbewerb.“ Als Gruppen-Dritter ginge es für die TSG in der Europa League weiter.

