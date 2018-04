Alle Trümpfe in der Hand

Anzeige

?Was erhoffen sich Nagelsmann & Co. von einer zweiten Saison im internationalen Wettbewerb?

„Wir haben nach der ersten Teilnahme bestimmt Rückschlüsse gezogen und würden gerne überprüfen, ob sie richtig waren.“ Mit dieser Aussage zielt der Coach vor allem auf die Belastungssteuerung der Mannschaft ab, die „beim ersten Mal“ natürlich für fast alle Neuland war. Eine zweite Europa-League-Saison würde dem Trainerteam, aber auch dem gesamten Verein zeigen, ob man sich weiter entwickelt habe.

?Welches sind die Gründe dafür, dass es nun deutlich besser läuft?

„Ich hatte immer den Eindruck, dass nur eine Kleinigkeit fehlt“, sagte Alexander Rosen, der Direktor Profifußball bei der TSG, nach dem 2:0-Erfolg gegen den Hamburger SV. Vor der Winterpause hatte Trainer Nagelsmann „versprochen“, dass die Mannschaft in der zweiten Halbserie wieder besser spielen würde, weil sie wieder mehr zusammen trainiere. Das hat eine Weile gedauert, aber jetzt sieht auch Alexander Rosen einen Grund für die Leistungssteigerung in dem Mehr an gemeinsamen Übungseinheiten: „Unsere Neuzugänge haben sich über Training entwickelt. Man sieht, welche Power wir jetzt zeigen können.“ Tatsächlich wirken die Spieler im Liga-Endspurt dynamischer, spritziger, schneller als noch in den Wintermonaten. Zudem wurde Nagelsmann bei Profis wie Dennis Geiger, Nico Schulz, Florian Grillitsch, Kevin Akpoguma und auch Gnabry seinem Ruf als „Bessermacher-Trainer“ wieder einmal gerecht. Dazu kommt, das Baustellen im Umfeld nun geschlossen sind: Von Geschäftsführer Sport Hansi Flick hat man sich getrennt, der Vertrag mit Demirbay ist verlängert.

?Wie ist das Restprogramm zu beurteilen?

Die letzten vier Gegner in dieser Spielzeit heißen Leipzig (A), Hannover (H), Stuttgart (A) und Dortmund (H). Die Leipzig-Begegnung am kommenden Samstag wird einen entscheidenden Fingerzeig geben, ob Hoffenheim noch Fünfter oder sogar Vierter werden kann. Dazu müsste aber ein Sieg her. Die Tatsache, dass die Leipziger aufgrund der vielen Spiele müde sind, wird sich bis dahin relativiert haben, weil nun auch RB eine Woche lang Pause hat. Hannover und der VfB sind Gegner, welche die TSG in der augenblicklichen Verfassung schlagen müsste. Dann könnte es sogar auf ein echtes „Finale um Champions-League-Platz 4“ am letzten Spieltag gegen den BVB hinauslaufen.

?Was ist bei der Kaderplanung zu beachten?

Vor allem in der Offensive muss nachgelegt werden. Mit den Abgängen von Mark Uth (12 Tore) und Serge Gnabry (9) fehlen der TSG schon jetzt die Torschützen für 21 Saisontreffer. Hier darf man auf die nötigen kreativen Lösungen gespannt sein, „weil wir keinen gestandenen Bundesliga-Spieler holen können“, so Trainer Julian Nagelsmann. (mf)

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.04.2018