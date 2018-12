Am Ende ein glücklicher Punkt

Bremen.Die TSG Hoffenheim hat am Mittwochabend zum fünften Mal in Folge in der Bundesliga unentschieden gespielt. Vor 40 003 Zuschauern im Weserstadion hieß es am Ende etwas schmeichelhaft 1:1 gegen den starken SV Werder Bremen. Die Gastgeber waren prima auf den Gegner eingestellt.

Ob das an einer besonderen „Spionage“ lag? Nach Informationen der „Bild“-Zeitung schwirrte nämlich am Dienstag

...