Andreas Beck: „Hier erinnert vieles an die TSG“

Heilbronn.Noch ist Andreas Beck Rekordspieler der TSG 1899 Hoffenheim mit den meisten Profi-Einsätzen in Pflichtspielen. Bald ist der 32-Jährige diese Bestmarke wohl los. Im Interview spricht der Ex-Kapitän unter anderem über den Kraichgauclub.

Herr Beck, schauen Sie an einem Samstag bei den deutschen Fußball-Ergebnissen als erstes auf den VfB Stuttgart oder die TSG Hoffenheim?

Andreas Beck: Ich verfahre da schon immer nach dem gleichen Muster. Zunächst kommt der Verein, bei dem ich zuletzt gespielt habe. Also erst der VfB Stuttgart, dann Besiktas Istanbul, anschließend Hoffenheim. Meinen Heimatverein VfB verfolge ich wohl schon am intensivsten, weil ich dort eben auch noch einige Jungs aus der aktuellen Mannschaft kenne.

Wie schwierig war es denn, als Absteiger emotional Abstand zu gewinnen vom Herzensverein?

Beck: Mit dem Abstieg zu gehen, das ist bitter gewesen. Es war im Sommer nicht super einfach, den VfB Stuttgart zu verlassen. Aufgrund meiner Meniskusoperation im April hatte ich allerdings schon ein wenig Distanz zum Alltäglichen gefunden. Da hatte sich ja bereits abgezeichnet, dass sich die Wege im Sommer trennen könnten.

Hoffenheim hat dem VfB Stuttgart sportlich klar den Rang abgelaufen. Warum ist das so?

Beck: Jetzt erntet man bei der TSG Hoffenheim die Früchte, die man vor vielen Jahren gesät hat. Der VfB steht immer unter einem ganz anderen Druck in der öffentlichen Meinung, in den Medien. Die Entscheidungsfindung in beiden Clubs ist zudem extrem unterschiedlich. In Hoffenheim sind wenige Leute involviert. Der VfB hat ganz andere Strukturen mit Vorstand, Aufsichtsrat, Sponsoren. Da dauert vieles länger, die Entscheidungsfindung ist schwieriger. Wenn Ruhe in einem großen Verein wie dem VfB herrscht, macht es als Spieler unheimlich Spaß mit so vielen Fans.

Wie sieht denn der Kontakt zur TSG Hoffenheim aus?

Beck: Der persönliche Austausch ist klein geworden. Große Kontakte zur TSG 1899 habe ich aktuell nicht mehr.

Es gibt also keine WhatsApp-Gruppe der Herbstmeister von 2009?

Beck (lacht): Nein. Wenn wir damals Meister geworden wären, dann hätten wir bestimmt eine.

Haben Sie sich denn schon bei Ihrem ehemaligen Hoffenheimer Mitspieler Sebastian Rudy beschwert?

Beck: Wieso denn?

Er wird demnächst Ihren Rekord für die meisten Pflichtspiel-Einsätze im Trikot der TSG Hoffenheim brechen. Sie stehen bei 237, er aktuell bei 231.

Beck: Echt? Dann wird es aber Zeit, dass Sebastian Rudy mich dafür auf ein Bierchen einlädt. Oder auf einen Kaffee oder Tee. Ich gönne ihm den Rekord von ganzem Herzen.

Eines Ihrer Erkennungszeichen zu Hoffenheimer Zeiten war ein alter Saab. Gibt es den eigentlich noch?

Beck: Natürlich! Der steht in der Garage meiner Eltern. Er hat ein Sommerkennzeichen, ab und zu fahre ich ihn. Heute ist das noch unwahrscheinlicher, dass so ein Auto auf dem Parkplatz vor einem Bundesliga-Trainingszentrum steht.

Sie spielen jetzt bei KAS Eupen in der belgischen Liga. Was ist das für ein Verein?

Beck: Hier erinnert mich vieles an die Hoffenheimer Anfangszeit. Der Verein ist wie ein Schmelztiegel, mit unheimlich vielen Nationalitäten. In der Kabine wird Wallonisch, Französisch und Englisch gesprochen. Der Trainer ist Spanier. Im Verein und der Stadt sprechen viele Deutsch, die Region hier ist ja deutschsprachig. Es war zu meiner Zeit immer schon integraler Teil der Hoffenheimer DNA, ausländische Spieler einzubauen. Das ist hier nicht anders.

Der Verein hat katarische Besitzer. In Deutschland haben viele Traditionalisten ja schon Probleme mit SAP- oder Brause-Millionen.

Beck: Hier gibt es keinen Fan-Hass, keine Protestplakate von gegnerischen Fans. Der Verein ist akzeptiert, das ist anders als in Deutschland mit Hoffenheim. Katar will Aushängeschild für den Sport sein. Man hat Geld in die Hand genommen und investiert in den Sport und die Jugend. Das ist ja auch beileibe kein reines Eupener Thema. Die Bayern fahren nach Katar ins Trainingslager, die Verhältnisse bei Paris St. Germain sind bekannt, die Fifa hat die WM nach Katar vergeben.

Könnten Sie mit Ihrer Mannschaft in der Bundesliga mithalten?

Beck: Das ist schwer zu sagen. Die Bundesliga wäre auf die Strecke einer ganzen Saison aktuell vielleicht noch zu stark. Aber wir haben auch schon gegen Europapokalteilnehmer gewonnen.

Zum Schluss noch mal zurück zu Ihren Ex-Clubs: Wo landet Hoffenheim am Saisonende, wo der VfB?

Beck: Wenn ich es wüsste, würde ich viel Geld setzen. Im Ernst: Ich kann nur sagen, was ich mir wünsche. Hoffenheim kann ohne Druck die Top sechs anpeilen. Die TSG hat nix zu verlieren. Beim VfB ist das in der 2. Liga anders. Die Frage ist, wie die Mannschaft mit dem Aufstiegsdruck umgeht. Die Wahrscheinlichkeit, dass der VfB bald wieder Erstligist wird, ist für mich groß. Ich wünsche es mir sehr.

Florian Huber ist Sportredakteur bei der „Heilbronner Stimme“ ,die Mitglied der „G14plus“ ist: Eine bundesweite Koope-ration von Sportredaktionen, die Beiträ-ge austauschen. Auch diese Zeitung gehört zur„G14plus“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020