Auf dem Sprung nach oben

Otto wirkt absolut geerdet. Er ist ein intelligenter junger Mann (Abiturschnitt 1,8) und für sein Alter körperlich sehr robust. „Ich baue schnell Muskelmasse auf“, berichtet das Herausforderer der Etablierten und muss dabei lächeln, ehe er selbstbewusst ergänzt: „Ich traue mir zu, mit Joelinton, Adam Szalai und Ishak Beldofil mitzuhalten.“ Die Bodenhaftung verliert der Blondschopf dabei nicht, er besitzt einen klaren Blick auf seine Ausgangslage: „Ich muss auch realistisch bleiben. Wenn ich irgendwann mal in die Rotation im Angriff hineinrutsche, dann bin ich froh.“

Otto ist (noch) ein Lehrling, aber einer mit großem Potenzial. In der zurückliegenden Saison war der Angreifer Top-Scorer aller drei A-Jugend-Bundesliga-Staffeln und netzte in 22 Begegnungen 27 Mal ein. 14 weitere Treffer bereitete er vor. „Wenn man es schafft, in so eine Mannschaft wie Hoffenheim reinzukommen, dann kommt der Marktwert von allein“, kommentiert er die riesigen Ablösesummen in der Branche unaufgeregt.

Die Basis für eine Profikarriere wurde im heimischen Garten gelegt, in dem sein Vater zwei kleine Tore aufstellte. „Da habe ich immer nur mit Links geschossen“, erinnert sich Otto, der in Zuzenhausen in einer WG wohnt. Bis zur U 14 spielte Otto bei seinem Heimatverein, dem 1. FC 08 Birkenfeld. Danach hatte er die Wahl zwischen dem Karlsruher SC und Hoffenheim – und entschied sich für die TSG. Dort startete Otto in der U 17 richtig durch, nachdem er in zwei Jahren noch einmal 20 Zentimeter gewachsen war.

Profi-Debüt in Europa League

Am 7. Dezember 2017 feierte der Angreifer im bedeutungslosen Europa-League-Gruppenspiel gegen Ludogorets Rasgrad (1:1) seine Premiere bei den Profis. Jetzt hofft der 19-Jährige auf weitere Einsätze – in der Bundesliga und vielleicht sogar der Champions League. Einen Plan B hat der Senkrechtstarter trotzdem in der Tasche. „Ich kann mir auch vorstellen, Lehrer zu werden – wie meine Eltern“, verrät der 19-Jährige, der vorerst allerdings ganz andere Prioritäten setzt.

