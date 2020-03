Auf Nagelsmanns Spuren

Heidelberg.Manchmal genügt ein einziger Augenblick, um das Leben zu verändern. Am 17. Februar 2012 saß Kai Herdling mit seinen Kumpels von der U 23 der TSG Hoffenheim im Bus auf dem Weg zum Flughafen von Windhoek. Das Trainingslager im fernen Namibia war eine tolle Erfahrung gewesen, in ein paar Stunden sollte der Flieger zurück in die Heimat gehen. Doch in einer Rechtskurve verlor der Fahrer auf einer glitschigen Straße die Kontrolle über den Bus, der sich abseits der Fahrbahn auf die linke Seite legte.

Das Unglück in Afrika ist für Herdling auch acht Jahre danach ein einschneidendes Erlebnis geblieben. „Ich hatte das ,Glück’, dass ich einen Gedächtnisverlust hatte und für eine halbe Stunde weg war. Das hat mir viele negative Bilder erspart“, erzählt der frühere Hoffenheimer Profi, der seit 2018 die U 16 der TSG trainiert, beim Treffen in einem Café in der Heidelberger Weststadt. „Im Nachhinein sind wir total glücklich, dass wir alle einigermaßen heil aus dieser Situation herausgekommen sind. Wir können heute sehr positiv darüber reden.“

Positiv blickt der 35-Jährige auch in seine Zukunft. Herdling formuliert klare Vorstellungen, wo er hinkommen will: nach ganz oben. „Für mich gibt es keinen Karriereplan, aber ich habe ein langfristiges Ziel. Ich will Bundesliga-Trainer werden“, sagt der Vater von zwei Kindern, der in Hoffenheim als Kult-Stürmer gilt, obwohl er in 14 Jahren für die TSG nur 25 Partien in der Bundesliga bestritt.

Spätberufener unter Gisdol

Herdling flog im Kraichgau lange unter dem Radar, obwohl er schon als 19-Jähriger zu den Pokal-Helden gehörte, die den damaligen Regionalligisten 2003 zur 3:2-Sensation im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen schossen. Den Durchmarsch der TSG in die 2. und 1. Liga verfolgte der Heidelberger jedoch aus der zweiten Reihe. Er erzielte für die zweite Hoffenheimer Mannschaft 107 Tore in 204 Partien und kehrte nach zwei kurzen Gastspielen beim SV Waldhof (2008) und beim US-Proficlub Philadelphia Union (2012) immer schnell wieder zurück.

Bis sein großer Förderer Markus Gisdol Cheftrainer wurde – und sich an die Qualitäten seines Torjägers aus Regionalliga-Tagen erinnerte. Herdling wurde im gestandenen Alter von 30 Jahren doch noch Profi, ein Spätberufener. „Als kleiner Junge fängt man an, Fußball zu spielen und träumt davon, irgendwann einmal in der Bundesliga aufzulaufen. Ich hatte das große Glück, das so spät erleben zu dürfen – dadurch war es viel intensiver“, sagt er. Plötzlich stand Herdling auf der großen Bühne, spielte gegen Bastian Schweinsteiger oder Xabi Alonso – und schoss in Hannover sogar sein erstes Bundesliga-Tor. „Ich kann mich noch gut daran erinnern: Die Flanke kommt von Andi Beck, ich treff’ ihn eigentlich ganz gut mit dem Kopf, sehe im Augenwinkel, dass er aufs Tor kommt und denke: Oh cool, auch wenn er nicht reingeht, schaffe ich es in den Sportschau-Zusammenschnitt“, blickt er zurück.

Anekdoten wie diese kann Herdling etliche erzählen, dann leuchten seine Augen und man spürt das Feuer für den Fußball, das in ihm brennt. Schon zu seinen aktiven Zeiten galt er als der geborene Führungsspieler, jetzt will der 35-Jährige einen ähnlichen Weg einschlagen wie der Mann, dessen Name in Hoffenheim über allen Trainer-Hoffnungen schwebt, obwohl er mittlerweile in Leipzig arbeitet: Julian Nagelsmann, der als seine Karriere als Jugendcoach bei der TSG startete und sehr wahrscheinlich irgendwann bei einem ganz großen Club landen wird.

„Ich hatte das Glück, Julian gegen Ende meiner aktiven Karriere intensiv kennenlernen zu können. Da konnte ich mir das eine oder andere abschauen. Vorbild ist das falsche Wort, aber ich finde die Art und Weise, mit der er verschiedene Facetten des Fußballs miteinander verbindet, sehr interessant“, sagt Herdling. Kommunikativ, jung, modern, reflektiert,ehrgeizig – das sind Attribute, die sowohl auf Nagelsmann als auch auf den Trainer der Hoffenheimer U 16 zu passen scheinen.

„Das Entscheidende ist, den Sport zu leben und zu lieben, dass du deine Ideen verwirklichst und mutig bist“, sinniert Liverpool-Fan Herdling, der aus seinen großen Zielen keinen Hehl macht und dennoch allürenfrei auftritt: „Ich habe schon erlebt, wie schön dieses Business sein kann. Wir haben eine unglaubliche Möglichkeit, vielen Menschen schöne 90 Minuten zu geben, in denen sie nicht an ihre Ängste und Sorgen denken. Das fasziniert mich an Fußball und treibt mich an. Deshalb: gerne die große Bühne!“ Trotz allem wird er nie vergessen, wie fragil das Leben sein kann. Und das hängt mit einem dramatischen Tag in Afrika vor acht Jahren zusammen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020