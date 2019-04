Aus dem Schatten

Sinsheim.Ishak Belfodil genoss den ungewohnten Moment im Rampenlicht. Der Stürmer der TSG Hoffenheim war beim 4:1-Befreiungsschlag der TSG Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen zweifelsohne der beste Mann auf dem Platz. Der 27-Jährige, der in dieser Saison lange im Schatten von Andrej Kramaric und Joelinton stand, glänzte mit zwei Treffern (10./61.) und löste auch seine Defensiv-Aufgaben bärenstark. „Es war mein bisher bestes Spiel für Hoffenheim“, erklärte der algerische Nationalspieler auf Englisch mit einem Lächeln im Gesicht.

Dass ihm Kramaric seinen drittenTreffer in der 79. Minute mit der Zehenspitze wegschnappte, um mit 47 Toren zum alleinigen Bundesliga-Rekordschützen der TSG aufzusteigen, war für Belfodil mit etwas Abstand kein großes Thema. „Ich wusste, dass Andrej diese Bestmarke unbedingt wollte. Ich freue mich für ihn. Er hat mir ja auch meinen ersten Treffer aufgelegt“, sagte der in Paris aufgewachsene Ex-Bremer zum „Tor-Klau“. „Ich schaue nicht nur auf Statistiken.“

Zehn „Buden“ hat Belfodil mittlerweile auf dem Konto und belegt damit in der internen Torjägerliste Platz zwei hinter Kramaric (14). Dabei verlief sein Start in Hoffenheim alles andere als optimal. In der Sommervorbereitung bremste den bulligen Angreifer eine Verletzung aus, dann strich ihn Trainer Julian Nagelsmann vor dem ersten Champions-League-Match bei Schachtjor Donezk aus dem Kader, weil er mit Joshua Brenet eine Videositzung verpasst hatte.

Krisengespräch im Winter

„Wir hatten im Winter eine Diskussion mit Ishak, weil er mehr Spielzeit wollte. Ich habe ihm gesagt, dass er hier bleiben soll – und dass er bei uns gewollt ist“, berichtete Manager Alexander Rosen und ergänzte. „Vor seiner Verpflichtung habe ich mich gefragt: Wo ist eigentlich der Haken? Ich glaube, dass er Rhythmus braucht und jetzt einfach mal so eine Art zuhause finden musste.“ Acht Clubs in Frankreich, Italien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Belgien und Deutschland in den vergangenen sieben Jahren untermauern diese Aussage. Doch jetzt scheint Belfodil angekommen. „Ich fühle mich sehr wohl in Hoffenheim. In diesem offensiven Spielsystem kann ich meine Qualitäten zeigen“, erläuterte er. „Ich habe großes Vertrauen in den Trainer. Wenn wir seinen Plan umsetzen, bekommen wir Torchancen.“

Seine Formkurve geht eindeutig nach oben – und Rosen vertraut dem Stürmer: „Belfodils Entwicklung ist noch nicht am Ende. Ishak ist groß, stark und schnell. Er kreiert durch seine Eins-gegen-Eins-Stärke Chancen aus dem Nichts.“ Das gestärkte Selbstvertrauen will der Mann mit der Trikotnummer 19 im Saisonendspurt weiter nutzen. „Wir haben jetzt eine sehr gute Ausgangsposition für die letzten sieben Spiele. Diese Duelle müssen wir jedes Mal wie ein Finale bestreiten, weil viele Teams nach Europa wollen.“

