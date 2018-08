Außenbandriss – Demirbay fällt lange aus

Anzeige

Sinsheim.Als Julian Nagelsmann vor etwa einer Woche festgestellt hatte, dass seine Mannschaft in der Vorbereitung weiter sei als vor Jahresfrist und kurze Zeit später das Wort „Meisterschaft“ in den Mund nahm, da klang das alles schon fast wie eine Drohung an die Konkurrenz. Beim finalen Test am Samstag in der Rhein-Neckar-Arena wurde jedoch offensichtlich, dass die augenblickliche Stärke der TSG Hoffenheim vermutlich genügt, um am kommenden Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist Kaiserslautern zu gewinnen, nicht aber, um dem FC Bayern am ersten Spieltag in knapp zwei Wochen Paroli bieten zu können.

Das 1:1 gegen den spanischen Erstligisten Eibar war das Resultat einer „Wellenleistung“, wie es Nagelsmann nannte. Einige Sequenzen waren sehr ordentlich, andere nicht. Der 31-jährige Trainer stapfte nicht selten schimpfend durch seine Coachingzone – vor allem dann, wenn seine Mannschaft in aufwendigem Pressing den Ball erobert hatte, dann aber im blitzschnell folgenden Umschaltspiel die Angriffe viel zu schlampig zu Ende brachte. „Das haben wir unglaublich schlecht ausgespielt“, legte Nagelsmann den Finger in die Wunde. „Acht Tore“ hätte man schießen müssen, meinte er. Das war freilich eine sehr optimistische Einschätzung. Eines war es dann nur, und zwar traf Bicakcic nach einer Ecke per Kopf (61.). Vogt unterlief in der 83. Minute ein Eigentor zum Endstand. Das zweite Testspiel gestern verlor Hoffenheim mit einer „B-Elf“ unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 1:3.

Schlimmer aber wiegt die Verletzung von Mittelfeldspieler Kerem Demirbay. Das MRT gestern Nachmittag ergab einen Außenbandriss im linken Knöchel. Der Deutsch-Türke fällt somit für einige Wochen aus. Er war am Samstag in der zweiten Hälfte nach einem Köpfball unglücklich aufgekommen.