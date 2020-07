Baumann auf Rekordkurs

Zuzenhausen.Kurz vor dem Trainingsauftakt am Sonntag hat die TSG Hoffenheim ein Zeichen der Kontinuität gesetzt und den Vertrag mit Stammtorhüter Oliver Baumann (Bild) vorzeitig bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Der bisherige Kontrakt des 30-Jährigen beim Fußball-Bundesligisten wäre in einem Jahr ausgelaufen. „Oli ist nun seit sechs Jahren bei uns und hat die erfolgreiche Entwicklung der TSG in dieser Zeit entscheidend mitgeprägt. Darüber hinaus ist er zu einem der Gesichter des Clubs geworden“, lobte Manager Alexander Rosen. Für ihn ist der Wahl-Heidelberger „einer der stärksten Torhüter der Liga und ein verlässlicher Eckpfeiler des Teams, der sich mit der TSG und seinen Fans identifiziert“.

Baumann selbst ergänzte: „Ich spüre hier eine hohe Wertschätzung. Im Profi-Fußball ist eine so lange Zusammenarbeit ja leider eher unüblich geworden. Das Geschäft tickt mittlerweile sehr schnelllebig. Umso mehr freue ich mich, dass es zwischen uns allen so gut passt.“

Zwischen dem 1. Januar 2010 und dem 31. Dezember 2019 bestritt der Ex-Freiburger die meisten Bundesliga-Einsätze ligaweit – 316 und damit mehr als die Bayern-Profis Thomas Müller (314) und Robert Lewandowski (307). Für die TSG spielte er 198 Mal im Oberhaus. jb

