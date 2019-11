Beierlorzer verfolgt Schreuder

Mannheim.Das Wiedersehen kommt viel schneller als erwartet. Vor gerade einmal zwei Wochen standen sich Alfred Schreuder und Achim Beierlorzer als Bundesliga-Trainer in Köln gegenüber. Der Coach der TSG Hoffenheim gewann das Duell glücklich mit 2:1, Beierlorzer wurde am nächsten Tag beim FC entlassen und übernahm nun den FSV Mainz 05, der am Sonntag (18 Uhr) in der Sinsheimer Arena dringend Punkte im

...