„Beim Mittagessen nicht nervös“

Abwehr: Mit Kevin Vogt, Benjamin Hübner, Kevin Akpoguma, Stefan Posch, Justin Hoogma, Ermin Bicakcic und Harvard Nordtveit ist das Team für eine Grundordnung mit Dreier-Abwehrreihe quantitativ gut besetzt. Für eine (seltenere) Ausrichtung mit Viererkette kämen noch Kaderabek, Steven Zuber, Nico Schulz und Neuzugang Joshua Brenet in Frage. Die letzten Vier können in einem 3-5-2 aber auch die Außenbahnen im Mittelfeld bekleiden. Vogt (zentral) und Hübner (links) sind in einer Dreierreihe gesetzt. Rechts hatte zuletzt Akpoguma die Nase vorne. Doch er bekommt von Norwegens Nationalspieler Nordtveit Konkurrenz. Auch Posch macht nach überstandener Schambeinentzündung einen guten Eindruck. Bicakcic hatte in der zurückliegenden Saison nur wenige Einsätze und seine Chancen sind nicht gestiegen. . .

Mittelfeld: Hier hat der Coach „tausend“ Möglichkeiten: Vier Mann auf einer Linie, Doppel-Sechs, einfacher zentraler defensiver Mittelfeldspieler mit zwei „Achtern“ und einem „Zehner“ und, und, und. Da Dennis Geiger und Lukas Rupp immer noch verletzt sind, wird Florian Grillitsch als „Sechser“ zunächst gesetzt sein, auch Kerem Demirbay ist Stammspieler. In einem 3-5-2 agierten zuletzt Schulz und Kaderabek auf den Außen so gut, dass ein Bankplatz für beide nur schwer vorzustellen ist. Die Neuzugänge Brenet (Eindhoven) und Pires (war zu Austria Wien verliehen) werden sich erst einmal hinten anstellen müssen. Den Konkurrenzkampf im offensiven Mittelfeld belebt haben hingegen Rückkehrer Vincenzo Grifo und der Ex-Kölner Leonardo Bittencourt.

Angriff: Die TSG erzielte in der vergangenen Saison hinter Meister Bayern München (92) die meisten Tore – 66. Nun haben die Kraichgauer mit Mark Uth (14 Treffer) und Serge Gnabry (10) zwei ihrer drei Top-Stürmer verloren. „Für uns hieß es jetzt aber nicht: wir haben Uth verloren, also brauchen wir auch wieder einen Uth“, sagte Alexander Rosen. Ishak Belfodil kam aus Bremen, der an Rapid Wien ausgeliehene Joelinton ist zurückgekehrt. Beide sind in ihrer Spielart allerdings ziemlich gleich: bullig und robust. Mit Adam Szalai hat man einen weiteren solchen Angreifer-Typen im Kader. Deshalb ist es gut möglich, dass Joelinton wieder ausgeliehen wird. „Wir sehen aber eine Chance, dass er sich auch hier durchsetzt“, sagte Rosen. Ähnliches gilt für den zuletzt an Bochum ausgeliehenen Philipp Ochs, der dort kaum Einsätze bekam. „In ihm steckt etwas. Doch er kann jetzt nicht noch ein Jahr nicht spielen“, stellte der der Manager klar. Alle Hoffnungen ruhen beim Toreschießen momentan auf WM-Halbfinalist Andrej Kramaric (13 Saisontreffer). Doch auch Rosen muss eingestehen: „Ich rechne mit einem Interesse am Markt bei ihm.“ Gut möglich, dass der Kroate den Hoffenheimer noch weggekauft wird. „Doch deshalb sitzen wir nicht nervös beim Mittagessen“, sagte Rosen. Er ließ zudem durchblicken, dass die TSG unabhängig von einem eventuellen Kramaric-Verkauf „immer noch finanziell Luft hat, um etwas zu tun“.

