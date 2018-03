Besondere Beziehung zur TSG Hoffenheim

Anzeige

Mit dem Hinspiel bei der TSG Hoffenheim verbindet Jonas Hofmann (Bild) trotz des Mönchengladbacher 3:1-Erfolges keine guten Erinnerungen. Der Offensiv-Akteur der Borussia zeigte 15 Minuten eine starke Leistung, doch dann verletzte er sich. „Das war ein harter Schlag für mich“, blickt der aus St. Leon-Rot stammende Fußball-Profi, der sieben Jahre lang in der Hoffenheimer Nachwuchsakademie ausgebildet wurde, vor dem Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Club am morgigen Samstag (15.30 Uhr) im Borussia-Park zurück. Hofmann erlitt einen Innenband-Teilriss im rechten Kniegelenk – die Hinrunde war für ihn bereits am zehnten Spieltag beendet, nachdem er gerade erst wieder von einer Muskelverletzung genesen war.

Schwere Verletzung im Hinspiel

Der 25-Jährige hat schon einige Rückschläge in seiner Karriere meistern müssen. Aber gerade deshalb will er in der aktuellen Gladbacher Formkrise mit vielen verletzten Leistungsträgern vorangehen. „In welche Richtung es für uns weitergeht, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Da wird nicht ein Spiel allein ausschlaggebend sein. Wir haben derzeit keine gute Phase, aber noch alle Möglichkeiten, unsere Ziele zu erreichen“, berichtet Hofmann. „Über das Thema Europa sollten wir derzeit aber generell weniger sprechen, sondern uns erst einmal wieder darauf konzentrieren, Punkte einzufahren.“ Am besten im Kräftemessen mit dem Hoffenheimer Rivalen, der in der Tabelle als Siebter drei Punkte vor den „Fohlen“ liegt. Es kann schließlich ein richtungsweisendes Match werden. „Wir müssen wieder zu den Leistungen zurückfinden, die wir gegen Dortmund und in Hannover gezeigt haben – diese Leidenschaft, diesen Mut und die Gier auf den Platz bringen, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Wenn uns das gelingt, können wir gegen jeden Gegner gewinnen“, lautet Hofmanns Maxime, der noch immer eine „besondere Beziehung“ zu seinem Heimatverein hat.

Doch die TSG hat nach zwei Siegen wieder Auftrieb und will sich unbedingt für die Hinspiel-Niederlage revanchieren. „Damals haben wir den Fehler gemacht, zu viele Chancen liegenzulassen. Das sollten wir nicht noch einmal machen“, erklärt Trainer Julian Nagelsmann. „Mit einem Sieg können wir ein bisschen Abstand herstellen und unseren Platz festigen. Das ist schon erstrebenswert.“ Nach dem Saison-Aus von Mittelfeld-Ass Dennis Geiger (Sehnenverletzung im Oberschenkel) wird wohl auch auf der frühere Gladbacher Lukas Rupp (Wadenprobleme) ausfallen. Als Alternativen stehen U-21-Nationalspieler Nadiem Amiri, Robert Zulj und Eugen Polanski bereit.