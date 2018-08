Bis 2022: Kramaric unterschreibt

Zuzenhausen.Der Kroate Andrej Kramaric (Bild) hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2022 verlängert. „Einen Spieler dieses Formats bei der TSG halten zu können zeigt, wie stark der Stellenwert der TSG gestiegen ist“, erklärte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen.

Der 27 Jahre alte kroatische Nationalstürmer, der im WM-Finale gegen Frankreich eingewechselt wurde, war im Januar 2016 zunächst auf Leihbasis vom englischen Premier League-Klub Leicester City nach Hoffenheim gewechselt, erhielt wenig später einen Vertrag bis 2020.

Nach der WM war über einen Wechsel Kramarics spekuliert worden. „Ich schließe nie etwas aus, das geht nicht in dem Geschäft“, sagte Rosen damals und ergänzte: „Wir hatten in der Winterpause ein Angebot aus Italien für Andrej in Höhe von 30 Millionen. Das war keine Option für uns. Aber was passiert, wenn 50 Millionen geboten werden, kann ich nicht sagen.“ red

