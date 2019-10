Bittere Pille für Belfodil

Zuzenhausen.Schlechte Nachrichten für Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim: Stürmer Ishak Belfodil, der bereits in den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen gegen Mönchengladbach und den FC Bayern ausfiel, muss sich nach „längerer Abwägung“ operieren lassen. Grund sind die anhaltenden Probleme an seinem im Sommer lädierten Knie. Der 27-Jährige hatte sich am 34. Spieltag in Mainz eine Kreuzbandverletzung zugezogen, die zunächst konservativ behandelt worden war. Zum Saisonstart absolvierte der algerische Nationalspieler fünf Liga-Partien, doch nach dem 1:1 beim VfL Wolfsburg am 23. September verspürte er erneute Knie-Schmerzen.

„Nun ist klar, dass sich Ishak einer Knie-OP unterziehen wird. Das Thema ist kompliziert, da die Verletzung sehr komplex ist und es unterschiedliche medizinische Expertisen dazu gibt, die ich weder detailliert bewerten kann noch kommentieren möchte“, erklärte Manager Alexander Rosen. „Wir bedauern den Ausfall sehr und wünschen Ishak eine gute Genesung.“ Zur Ausfallzeit machte die TSG keine Angaben,

Der Tabellenzwölfte empfängt nach der Länderspielpause am Sonntag (18 Uhr) Schalke 04. Für dieses Duell hofft der Club auf ein Comeback von Belfodils Stürmer-Kollege Andrej Kramaric, der nach seiner Knieverletzung wieder mit der Mannschaft trainiert. jb

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.10.2019