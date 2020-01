Bitteres Gefühl für die TSG Hoffenheim

Sinsheim.Havard Nordtveit war die Enttäuschung deutlich anzumerken. Der Blick des norwegischen Profis der TSG Hoffenheim ging bei der Ursachensuche für das 1:2 gegen Eintracht Frankfurt immer wieder nach unten, seine Stimme hatte wenig Kraft. „Wir hatten viel Ballbesitz, viel Pässe, aber es muss mehr rauskommen“, erklärte der Innenverteidiger nach der fünften Heimniederlage im zehnten Spiel und ergänzte: „Wir müssen weiterarbeiten.“ Fehlendes Tempo, zu wenig Mut, Unkonzentriertheiten in der Abwehr, eine schwache Zweikampfquote - Ansatzpunkte haben die Kraichgauer nach dem unbefriedigenden Rückrundenstart mit Blick auf die unangenehme Auswärtsaufgabe bei Werder Bremen am nächsten Sonntag genügend.

Alfred Schreuder war nach dem schwachen Auftritt ebenfalls bedient. „Von der Mentalität kann ich uns keinen Vorwurf machen. Vom Fußballerischen her müssen wir uns verbessern“, resümierte der Hoffenheimer Trainer und versuchte, sich durch die bessere zweite Halbzeit Zuversicht zu holen. Doch unter dem Strich war die Eintracht auch im zweiten Durchgang mit ihren starken Umschaltaktionen die effizientere Mannschaft und ein verdienter Sieger, wie auch Schreuder einräumte. Das zwischenzeitliche 1:1 durch den Distanzschuss von Außenverteidiger Kostas Stafylidis (48.) war nur ein kurzer Lichtblick, da der Grieche beim Siegtreffer von Timothy Chandler (62.) entscheidend patzte. Richtig freuen konnte sich der Ex-Augsburger über sein erstes Bundesliga-Tor für die TSG daher nicht. Direkt danach hatte er weinend auf dem Rasen gekniet. „Ich habe vor vier Tagen meine Großmutter verloren“, erklärte er später - und die Tränen stiegen ihm wieder in die Augen.

Die Stimmung war im Hoffenheimer Lager auf einem Tiefpunkt, das galt auch für die Fans. Bereits kurz nach dem Anpfiff waren hinter der Gegentribüne Notarztwagen vorgefahren. Ein Mann musste reanimiert werden. Im ansonsten lautesten Block der Sinsheimer Arena blieb es daraufhin bis auf Szenenapplaus still. Dank der schnellen Hilfe der Anhänger und des Roten Kreuzes habe der Mann stabilisiert werden können, berichtete TSG-Sprecher Holger Kliem am Samstagabend. Er befinde sich im Krankenhaus. Am Sonntag teilte der Club mit, dass der Patient nach TSG-Informationen weiterhin stabil sei.

Pentke mit sicherem Debüt

Unter diesen Umständen rückte auch die gute Bundesliga-Premiere von Torhüter Philipp Pentke, der an den Gegentoren schuldlos war, in den Hintergrund. „Ich habe mich über das Debüt natürlich sehr gefreut. Es ist ein schönes Gefühl, auch mit 34 noch ein Kitzel“, sagte der Vertreter des verletzten Stammkeepers Oliver Baumann (Meniskus-Operation), der aber auch die Defizite im TSG-Spiel ansprach: „Wir bekommen durch eine einfache Flanke das entscheidende Gegentor. Der Aufwand war groß, der Ertrag ist null. Das ist ein bitteres Gefühl.“

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 19.01.2020