Dank an den Fußball-Papa

Gelsenkirchen.Julian Nagelsmann zögerte. Er wusste ja nicht genau, wo Nadiem Amiri nach seinem Tor hinrennen will. Erst als sich der Trainer der TSG 1899 Hoffenheim sicher war, dass der Offensivmann zu ihm stürmt, lief er ihm entgegen. „Ich habe extra ein wenig gewartet“, gab Nagelsmann nach dem eindrucksvollen 5:2 (2:0)-Sieg bei Schalke 04 zu und fühlte sich da an eine ungute Erfahrung aus seiner Vergangenheit erinnert: „Es gibt schon peinliche Momente, wenn du das Gefühl hast, der Spieler will zu dir und rennt dann doch vorbei. Das ist ein unangenehmer Augenblick, der mir auch schon passiert ist. Da muss man dann so tun, als ob man tanzt.“

Doch diesmal musste der Coach nicht improvisieren. Amiri hatte sich ihn ganz bewusst für seinen Jubel über den Treffer zum 4:1 (73.) ausgesucht. „Das war mein Dankeschön, weil er mir nach meiner langen Verletzungspause das Vertrauen geschenkt hat“, verriet der gebürtige Ludwigshafener, der 2011/2012 in der Jugend für den SV Waldhof spielte und dann zur Hoffenheimer U 17 wechselte. Sein damaliger Coach dort: Nagelsmann.

„Kennen uns ewig“

Es ist daher nicht weiter verwunderlich, dass die Beziehung zwischen den beiden wenig mit einem normalen Trainer-Spieler-Verhältnis im von Ich-AGs geprägten Profifußball gemein hat. Im Gegenteil. Wenn Amiri über Nagelsmann redet, spricht er fast schon ehrfürchtig von „meinem Fußball-Papa“. Der Trainer wiederum gibt ehrlich zu, sich schon besonders zu freuen, wenn sich einer seiner langjährigen Zöglinge wie eben Amiri („Wir kennen uns schon ewig“) in der Bundesliga durchsetzt und dann nicht vergisst, wer ihm auf diesem bisweilen holprigen Weg maßgeblich geholfen und vor allem auch in schwierigen Zeiten zu ihm gehalten hat.

Im vergangenen August erlitt Amiri einen Ermüdungsbruch, die Folge war eine mehrmonatige Pause. Der 22-Jährige kämpfte sich mühsam zurück, musste aber geduldig sein. Nach überstandener Reha folgte ein Einsatz in der Regionalliga-Mannschaft, danach stand er mehrfach im Bundesliga-Aufgebot, wurde aber nicht eingewechselt. Erst im fast bedeutungslosen Champions-League-Spiel bei Manchester City Mitte Dezember schenkte ihm Nagelsmann einen 27-Minuten-Einsatz. Dieser war der Lohn für die harte Schufterei nach dem Schock – aber auch eine Motivation und ein Zeichen an Amiri. Er spürte: Der Trainer glaubt an meine Qualitäten und setzt auf mich, was sich seit Jahresbeginn zeigt.

Bei der Rückrunden-Auftaktpartie gegen Bayern München war der Offensivmann zwar noch außen vor, seitdem steht er aber stets im Kader und kam vor allem noch einmal stark formverbessert von den U-21-Länderspielen Mitte März zurück. In den beiden Härtetests gegen Frankreich und England stand der Hoffenheimer jeweils in der Startformation, den beim DFB-Nachwuchsteam erworbenen Schwung nahm er mit zur TSG. Der Einwechslung gegen Leverkusen samt Vorlage zum wichtigen 2:1 folgten drei Startelf-Einsätze mit Treffern gegen Hertha BSC und eben auf Schalke, wo ihm außerdem noch eine Vorlage zur Führung von Ishak Belfodil (25.) gelang. Die weiteren Treffer erzielten Andrej Kramaric (45.), Adam Szalai (65.) und erneut Belfodil (80.), für Schalke waren Daniel Caligiuri (60./Elfmeter) und Guido Burgstaller (90.) erfolgreich. Trainer Nagelsmann war entsprechend mit dem Resultat zufrieden – und auch mit der Entwicklung von Amiri nach dessen langer Pause. Der Hochveranlagte wird immer besser, sieht sich aber selbst „auf einen Fall bei 100 Prozent“.

Keine Garantien

Dass er angesichts seines enormen Talents ein Unterschiedsspieler sein kann und deswegen auch schon von englischen Spitzenvereinen sowie Borussia Dortmund, RB Leipzig und Atlético Madrid umworben wurde, ist längst bekannt. Doch ob er schon bereit für den nächsten Karriereschritt ist? Sein Förderer Nagelsmann verlangt zumindest mehr von Amiri, er nimmt ihn sogar in die Pflicht. „Nadiem muss dominanter durch eine Saison kommen. Er hat schon in seiner ganzen Profizeit gute Phasen gehabt, dann aber auch wieder schlechte. Bei ihm geht es jetzt darum, stabiler zu werden, Konstanz in die Leistung reinzubekommen und die positiven Nadelstiche in Form von Toren und Vorlagen beizubehalten“, sagte der Trainer, der vielleicht auch gerade deshalb ein wenig mehr von Amiri einfordert, weil er ihn so lange kennt und genau beurteilen kann, was noch im 22-Jährigen steckt. Auch deshalb mahnte Nagelsmann direkt nach Amiris Glanzauftritt in Gelsenkirchen eine gute Trainingswoche an: „Nur weil Nadiem beim Torjubel in meinem Arm gelegen hat, ist das keine Garantie, dass er nächste Woche spielt.“ Ein Papa kann hin und wieder eben auch richtig streng sein.

