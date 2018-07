Das Edeltalent zieht Lehren

Anzeige

Garmisch-Partenkirchen.Nadiem Amiri fällt auf in diesen ersten Tagen des Hoffenheimer Trainingslagers in Garmisch-Partenkirchen. Der Offensivspieler haut sich in jeder Einheit voll rein. Er bietet sich immer an, geht keinem Zweikampf aus dem Weg, und wenn er den Ball am Fuß hat, geht es volle Pulle in Richtung Tor. „Ein geiles Jahr wird kommen. Deshalb muss ich in jedem Training an meine Grenzen gehen, um mich zu entwickeln“, sagt der 21-jährige Fußballprofi aus Ludwigshafen.

Rückblende: Auch in die vergangene Saison ging der TSG-Offensivspieler mit großen Ambitionen. Als frischgebackener U-21-Europameister verkürzte er sogar seinen Urlaub, um früher am Hoffenheimer Mannschaftstraining teilnehmen zu können. „Doch das war ein Fehler. Als junger Spieler macht man eben Fehler“, berichtet Amiri am Fuße der Zugspitze. Körperlich kam der Hoffnungsträger nie ans Maximum, deshalb spielte er nicht regelmäßig.

Nadiem Amiri Geboren: 27. Oktober 1996 in Ludwigshafen. Bundesliga-Spiele: 93 für die TSG Hoffenheim. Dabei schoss er acht Tore und bereitete elf Treffer vor. Länderspiele: 44 in den deutschen U 18-, U 19-, U 20- und U-21- Nationalmannschaften, insgesamt acht Tore. Größter Erfolg: U-21-Europameister 2017. Vertragslaufzeit: 30. Juni 2020. Marktwert: 17 Millionen Euro (laut transfermarkt.de). mf

Trotzdem gab es von Januar bis Mitte Mai Gerüchte um einen vorzeitigen Wechsel des Dribblers, der sich auch bei einer Fußverletzung zu spät behandeln ließ. Angeblich sollen Schalke, Leipzig und Tottenham die Fühler nach Nadiem Amiri ausgestreckt haben, schließt besaß der Deutsch-Afghane zum 30. Juni 2018 eine Ausstiegsklausel. Ablösesummen von bis zu 20 Millionen Euro waberten durch den Kraichgau. Doch Ende Mai entschied sich der 21-Jährige ganz bewusst für einen Verbleib bei der TSG. Ein wichtiger Grund war die Qualifikation für die Champions League.