Das freundliche Mentalitätstier

Rückblende: Unter dem damaligen Trainer Markus Gisdol war Pavel Kaderabek 2015 nach der U-21-EM von Sparta Prag nach Hoffenheim gewechselt. Bei der Wahl zum Fußballer des Jahres war er soeben Zweiter geworden. Der Rechtsverteidiger überzeugte vor allem durch seine energiegeladenen Vorstöße. Doch diese konnte er zunächst einmal nicht zeigen, weil ihn in seiner Anfangszeit muskuläre Probleme hemmten und er nur schwer in die Gänge kam. Bei Gisdol war es dann ein ständiges Hin und Her zwischen Bank und Platz.

Auch in der Vorrunde der aktuellen Saison hatte Pavel Kaderabek einige Hänger. Die Doppelbelastung mit den Europa-League-Spielen ging an ihm auch nicht spurlos vorüber. Jetzt, im von Julian Nagelsmann präferierten 3-5-2-System, kommen die Power-Läufe des Tschechen noch mehr zur Geltung als in einer Taktik mit Viererkette. „Da habe ich auf der Außenbahn die ganze Linie für mich. Das ist perfekt für mich“, sagte er. Im letzten Heimspiel, beim 2:0-Erfolg gegen den HSV, war der 25-Jährige schon nah dran am ersten Bundesliga-Tor. Da hatte er kurz nach der Pause noch den Pfosten getroffen.

Töchterchen der ganze Stolz

Privat ist Pavel Kaderabek ein ruhiger und äußerst freundlicher Zeitgenosse. Sehr fix beantwortete er in seiner Anfangszeit Fragen schon in Deutsch; freundlich gibt er nach Spielen immer Antwort. Privat hat er mittlerweile sein Glück im Kraichgau gefunden: Vor etwa anderthalb Jahren wurde er Vater von Töchterchen Emma. Mit ihr, Freundin Tereza und Hund „Dobby“, einem Golden Retriever, wohnt der Fußballprofi mittlerweile in Sinsheim, wo er ein Haus gemietet hat. „Wir genießen jede Minute als Familie“, sagte er. Mindestens zweimal im Monat kommt zudem Besuch aus der Heimat: Vater, Mutter, Bruder und/ oder Cousin.

Klar, dass der ehrgeizige Fußballer nun auch den vierten Platz und damit die Champions-League-Qualifikation mit der TSG Hoffenheim schaffen will. Die WM muss er sich allerdings im Fernsehen anschauen, weil die Tschechen die Qualifikation für das Weltturnier nicht geschafft haben.

„Vielleicht muss ich ja was bezahlen“, vermutete Pavel Kaderabek noch in den Katakomben des Leipziger WM-Stadions. Was das erste Bundesliga-Tor allerdings „kostet“, wusste er nicht. „Aber das mache ich doch gerne“, sagte er und ging mit einem smarten Grinsen von dannen – zur Dopingprobe.

