„Das interessiert mich nicht“

Garmisch-Partenkirchen.„Die Zeichen stehen auf Blau!“ – so steht es in dicken Lettern auf dem neuen schmucken Mannschaftbus der TSG 1899 Hoffenheim. Dessen erste Dienstfahrt führte den Champions-League-Teilnehmer gestern nach Garmisch-Partenkirchen, wo der aktuell 28-köpfige Kader das erste von zwei Trainingslagern zur Vorbereitung auf die Saison 2018/19 bezog. Es fehlen weiterhin die beiden WM-Fahrer Steven Zuber und Andrej Kramaric. Dennis Geiger ist in Zuzenhausen geblieben und und arbeitet dort nach seinen Sehnenriss im Oberschenkelweiter in der Reha .

„Frequenz, Frequenz!“ Trainer Julian Nagelsmann forderte gestern Abend während der ersten Einheit am Fuße der Zugspitze gleich lautstark vollen Einsatz von seiner Mannschaft in den Spielformen mit und ohne Torwart. „Manchmal war es ein bisschen wild, aber mit dem Einsatz war ich zufrieden“, sagte der TSG-Trainer. Sportlich liegt der Schwerpunkt in dieser Trainingswoche „auf alles, was die Defensive betrifft“, so der 30-Jährige. „Aber die Mannschaft soll auch einmal etwas anderes sehen und Zeit miteinander verbringen.“ Neuzugang Ishak Belfodil absolvierte gestern nur individuelles Training, wird aber heute wieder mit dem Team üben.

Kramaric vermeidet Bekenntnis

Doch zurück zu WM-Halbfinalist Andrej Kramaric: Der Stürmer der kroatischen Nationalmannschaft hat trotz eines laufenden Vertrages seine Zukunft bei 1899 Hoffenheim offen gelassen. „Wir werden sehen“, sagte der Stürmer nach dem 4:3-Sieg im Elfmeterschießen im WM-Viertelfinale gegen Russland mit einem Augenzwinkern auf die Frage, ob er nächste Saison noch beim Bundesligisten aus dem Kraichgau spielen werde. Sein Kontrakt bei der TSG 1899 läuft bis zum 30. Juni 2020. Kramaric hatte am Samstagabend in Sotschi den 1:1-Ausgleich für seine Mannschaft erzielt. Es war sein erstes Turniertor bei seinem vierten Einsatz.