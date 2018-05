"Das ist für die TSG Hoffenheim wie eine Meisterschaft"

Die TSG-Profis stürmten nach dem BVB-Spiel die Pressekonferenz und verpassten ihrem „Chef“ eine Bierdusche. © Imago

Zuzenhausen.Von unserem Redaktionsmitglied

Jürgen Berger

Zuzenhausen. Julian Nagelsmann war mitten in seinem Statement zur erstmaligen Champions-League-Qualifikation der TSG Hoffenheim, als seine Spieler mit Kapitän Kevin Vogt an der Spitze mit lauten „Europapokal“-Gesängen in die Pressekonferenz platzten. Sie enterten das Podium und verpassten dem Erfolgstrainer eine Bierdusche. Der

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 13.05.2018