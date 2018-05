Das sind Hopps TSG-Wunder

Anzeige

Herbstmeisterschaft: In der Saison 2008/09 begeistert die spielstarke Hoffenheimer Aufstiegself von Trainer Ralf Rangnick mit der sensationellen Herbstmeisterschaft. Erst einmal in der Bundesliga-Geschichte war das zuvor einem Liga-Neuling gelungen – elf Jahre zuvor dem 1. FC Kaiserslautern.

Klassenerhalt über die Relegation: In der Spielzeit 2012/13 steht die TSG kurz vor dem Abstieg, doch Trainer Markus Gisdol gelingt der große Coup. Am letzten Spieltag gelingt ein Sieg in Dortmund, danach der Klassenerhalt in den Duellen mit dem 1. FC Kaiserslautern.

Europa-League-Teilnahme: Vor einem Jahr holt sich Hoffenheim als Bundesliga-Vierter erstmals das Ticket nach Europa. Nach dem Aus in den Play-offs zur Champions League gegen Liverpool sammelt die TSG Erfahrungen in der Europa League.

Champions-League-Qualifikation: Das Erreichen der Königsklasse am vergangenen Samstag ist der größte Erfolg der Clubgeschichte. Meilensteine auf dem Weg zu Platz drei waren der 2:0-Sieg über Bayern München am 9. September, das 4:0 gegen Leipzig (2. Dezember), der höchste Erstliga-Sieg über den 1. FC Köln (6:0 am 31. März) und das 3:1 gegen den BVB am letzten Spieltag.

