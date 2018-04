Den Sturm besetzt Nagelsmann aus dem Schlaf

Anzeige

„Ein Traum wäre natürlich, wenn wir am letzten Spieltag zu Hause gegen Borussia Dortmund ein Endspiel um den Einzug in die Champions League hätten.“ So wurde Alexander Rosen, Direktor Profifußball bei der TSG, gestern im Fachmagazin „kicker“ zitiert. Alleine diese Aussage zeigt, wie sehr sich der gesamte Verein mit der Wiederholung der Vorjahresplatzierung beschäftigt.

„Spiele früher schließen“

Die Hoffnungen sind berechtigt, denn im Liga-Endspurt präsentieren sich Kraichgauer in Top-Verfassung. Sieben Spiele in Serie hat die TSG nicht verloren. Trotzdem sieht Trainer Nagelsmann noch Verbesserungspotenzial, vor allem bei der Verwertung von Möglichkeiten: „Wir haben immer noch zu viele Chancen liegenlassen. Es wäre ratsam, die Spiele früher zu schließen.“

Ob die Hoffenheimer bei den zuletzt etwas durchhängenden Leipzigern überhaupt erst in Führung gehen, ist wieder eine andere Frage. Beim berauschenden 4:0-Heimsieg in der Hinrunde hatte Julian Nagelsmann erstmals in dieser Saison eine extrem defensive Vorgehensweise gewählt und die Gäste auch der „Bach-Stadt“ ausgekontert. „Wir machen jetzt schon etwas anderes als im Hinspiel“, kündigte der Coach an, der stürmende und sehr offensive Hausherren erwartet.

Ein Luxusproblem hat der TSG-Trainer im Angriff: Serge Gnabry, Andrej Kramaric, Mark Uth und Adam Szalai - alle befinden sich in blendender Verfassung. Bei der Entscheidung, wen er von Beginn an auflaufen lässt, vertraut Nagelsmann auf seinen Schlaf: „Ich habe ich ein gutes Hotel in Leipzig. Dort werde ich gut schlafen und mich dann für zwei Spieler entscheiden.“

In der vergangenen Woche hieß es noch, dass Youngster Dennis Geiger in dieser Saison vielleicht noch einmal spielen könne. Doch der Mosbacher erhielt beim Aufbautraining einen Rückschlag, wie Nagelsmann bestätigte: Die seit dem Wolfsburg-Spiel lädierte Oberschenkelsehne Geigers hat am Montag bei einer individuellen Einheit wieder etwas abbekommen. „Er wird auf jeden Fall noch lange ausfallen“, erklärte der Coach und präzisierte: Dritter oder vierter Spieltag der neuen Saison könne es schon werden. Fehlen wird morgen auch Stefan Posch, dessen Leistenbeschwerden wieder aufgetreten sind. (mf)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.04.2018