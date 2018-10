Der große Star fehlt

Nabil Fekir (l., hier gegen Ilkay Gündogan) ist verletzt. © dpa

Sinsheim.Lyons französischer Weltmeister Nabil Fekir muss heute im Champions-League-Spiel bei der TSG Hoffenheim mit einer Knöchelverletzung passen. „Das ist ein Riesenschlag für uns. Er ist unser Kapitän. Zum Glück habe ich aber einen tollen Kader, der in der Lage ist, diese Schwächung abzufedern“, sagte Olympique-Trainer Bruno Genesio. Genügend Offensiv-Potenzial hat seine Mannschaft auch ohne ihre zentrale Figur, für die der Club vor der Saison eine 65-Millionen-Euro-Offerte des FC Liverpool ablehnte. Moussa Dembele etwa, vor dem Hoffenheims Kapitän Kevin Vogt großen Respekt hat („Ein sehr gefährlicher Spieler“) – oder den niederländischen Nationalstürmer Memphis Depay.

Der Respekt vor Hoffenheim ist beim Spitzenreiter der Gruppe F groß. „Die bisherigen Ergebnisse der TSG werden dem Team nicht gerecht. Ich erwarte ein offenes Match. Trotzdem haben wir den Ehrgeiz, hier zu gewinnen“, erklärte Genesio. Das letzte Liga-Spiel gewann Lyon mit 2:0 gegen Aufsteiger Nimes. Doch dabei tat sich das Team lange schwer. Erst ein später Treffer von Depay sorgte für die Entscheidung. Dem 24-Jährigen kommt auch in Sinsheim eine Schlüsselrolle zu. Wie formstark der Angreifer ist, musste zuletzt die deutsche Nationalmannschaft bei der 0:3-Abreibung in Amsterdam erfahren. Depay ließ die DFB-Abwehr mehrmals alt aussehen und glänzte als Torschütze.

In der heimischen Liga liegt Olympique als Fünfter momentan 13 Punkte hinter Tabellenführer Paris St. Germain, das im letzten direkten Duell mit 5:0 die Oberhand behielt. „Unser Saisonstart war kompliziert. Wir haben uns mittlerweile aber gesteigert“, betonte Angreifer Bertrand Traore. „Ein Sieg in Hoffenheim wäre für uns ein riesiger Schritt in Richtung Achelfinale.“

