Der Kramaric-Effekt

Sinsheim. Andrej Kramaric hob ab. Bei seinem Torjubel wäre der Stürmer der TSG Hoffenheim am liebsten bis auf die Tribüne der Sinsheimer Arena gesprungen. So groß war sein Glück, so riesig seine Erleichterung nach der langen Leidenszeit. Als der kroatische Nationalspieler landete, schloss er für einen Moment die Augen. Es war ein sehr emotionaler Moment. Ausgerechnet beim ersten Einsatz nach

