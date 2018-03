Anzeige

Die TSG setzt unter Trainer Julian Nagelsmann auf eine andere Spielweise.

Rosen: Wir fühlen uns deshalb auch nicht angesprochen. Wir sind eine Mannschaft, die in den meisten Partien mehr Ballbesitz hat und auf spielerische Lösungen setzt. Darüber hinaus haben wir es zuletzt geschafft variabler und unberechenbarer aufzutreten.

Nagelsmann verfügt 2019 über eine Ausstiegsklausel. Wie beeinträchtigt dies die Gespräche mit potenziellen Neuzugängen?

Rosen: Das spielt keine Rolle. Das würde es vielleicht, wenn zum jetzigen Zeitpunkt der Gespräche nicht klar wäre, wer ab Sommer bei uns Trainer ist. Wenn wir der Realität ins Auge blicken, dann gehen die Planungen bei Bundesligatrainern oftmals nicht über eine Saison hinaus. Julian ist jetzt über zwei Jahre bei uns und es gibt mit Christian Streich und Pal Dardai nur zwei Trainer, die länger im Amt sind. Das ist fast schon bedenklich und ein klares Indiz dafür, wie hoch die Fluktuation ist. Wenn man die Situation bei anderen Clubs sieht, dann sind wir in einer guten Position. Wir haben eine beachtliche Kontinuität bei vielen handelnden Personen.

Was ist im Liga-Endspurt für die TSG noch drin?

Rosen: Die Zielsetzung ist klar: Wir wollen den maximalen Erfolg, das heißt den aktuellen Tabellenplatz verteidigen und am besten noch mindestens einen Rang nach oben klettern.

Wie wichtig wäre der erneute Sprung nach Europa?

Rosen: Spieler, die Hoffenheim als nächsten Entwicklungsschritt sehen, machen ihre Zusage nicht vom internationalen Geschäft abhängig. Unabhängig davon sind wir nach wie vor in einer aussichtsreichen Position. Europa hat uns trotz des schlechten Abschneidens großen Spaß gemacht und wir würden gerne zeigen, dass wir es auch auf diesem Niveau besser können.

Nadiem Amiri in Topform würde dem Team sicher helfen.

Rosen: Bei Nadiem ist sicher noch Luft nach oben, auch wenn er grundsätzlich kein schlechtes Jahr hatte. Vielleicht hat er sich mehr erhofft, vielleicht wäre mehr möglich gewesen, aber er hatte er auch zwei, drei kleinere Verletzungen, die ihn etwas aus dem Rhythmus gebracht haben. Hinzu kommt, dass es für jeden Einzelnen schwierig ist herauszuragen, wenn es für das ganze Team in einer Phase nicht optimal läuft.

Trotzdem gibt es um ihn immer wieder Wechselgerüchte.

Rosen: Nicht nur um ihn – viele unserer Spieler sind auf dem Markt sehr begehrt. Daraus resultieren dann immer wieder Spekulationen um Transfers, die ich aber für die Arbeit vieler Menschen hier im Club als große Auszeichnung bewerte. Wir sind ein kerngesundes Fußballunternehmen und kurz- und mittelfristig sehr gut aufgestellt, auch weil wir einen werthaltigen Kader haben. Trotz steigender Einnahmen können wir aber auch in der Zukunft nicht auf Verkäufe verzichten. Das gehört zur Philosophie der TSG und nur so kann nachhaltig Bundesligafußball in der Region angeboten werden.

Wie viel frisches Blut braucht der Hoffenheimer Kader insgesamt?

Rosen: Heutzutage ist die Verweildauer der Spieler bei einem Club wesentlich kürzer als noch vor zehn oder 20 Jahren. Das betrifft nicht nur uns und man kann es gut finden oder nicht. Es ist einfach so und wir akzeptieren das. Wir haben einen guten Stamm an entwicklungsfähigen Spielern, werden aber auch immer wieder den einen oder anderen Spieler abgeben, den wir aus sportlichen Gesichtspunkten gerne halten würden. Ich bin generell zuversichtlich, dass wir wieder einen guten Mix finden und dabei auch Talente aus dem eigenen Nachwuchs integrieren, wie zuletzt Dennis Geiger. Mit den Entwicklungen in den vergangenen Jahren und dem aktuellen Stand in diesem harten Wettbewerb bin ich jedenfalls zufrieden.

Hat sich Ihre Arbeit nach dem Ausscheiden von Hansi Flick als Geschäftsführer Sport verändert?

Rosen: Nein. Ich stimme mich bei Transfers mit den beiden Geschäftsführern Peter Görlich und Frank Briel ab – das war schon in der Vergangenheit ein bewährtes Dreieck. In dieser Angelegenheit bin ich ohnehin der falsche Ansprechpartner. Gerne betone ich aber noch einmal ausdrücklich, dass es nie einen Machtkampf um Struktur- oder Personalveränderungspläne auf der Ebene der Geschäftsleitung gab. Das war ein Thema zwischen Dietmar Hopp und Hansi Flick.

In den kommenden Monaten soll innerhalb der Bundesliga über mögliche Modifikationen der 50+1-Regel diskutiert werden. Was ist Ihre Meinung dazu?

Rosen: Wir haben intern oft darüber diskutiert und ich bin überzeugt, dass sich etwas ändern wird. Deutschland ist amtierender Weltmeister, Confed-Cup-Sieger und U-21-Europameister. Unsere Nationalmannschaft verfügt über zahlreiche Akteure auf Topniveau, in dieser Hinsicht mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Fakt ist aber auch, dass in den vergangenen Jahren im Clubfußball lediglich der FC Bayern um Titel spielen konnte. In Spanien oder England ist der Kampf an der Spitze normalerweise ausgeglichener. In Italien kommt das jetzt durch die massiven Investitionen einiger Clubs langsam wieder. Es geht darum, kluge Lösungen zu finden, damit die Bundesliga im internationalen Spitzenvergleich nicht abgehängt wird. Diese Thematik muss zwingend ergebnisoffen diskutiert werden, ohne dieses manchmal fast schon bizarre Festhalten an der Vergangenheit.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.03.2018