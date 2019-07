Die „brutale Kante“ geht

Zuzenhausen.Der letzte Test vor der Abreise ins Trainingslager nach Österreich am Donnerstag fand ohne Stürmerstar Joelinton statt. Während die restlichen Bundesliga-Profis der TSG Hoffenheim auf dem Platz des FC Zuzenhausen gegen den Zweitligisten Jahn Regensburg über vier mal 30 Minuten ran mussten, war der Brasilianer bereits nach England gereist.

„Joelinton steht in konkreten Verhandlungen mit einem Club aus der Premier League“, teilte TSG-Mediendirektor Christian Frommert mit. Konkret handelt es sich um Newcastle United, das bereits im Winter ein Angebot für den 22-Jährigen abgegeben hatte. Damals widerstanden die Kraichgauer, die den Vertrag mit dem Aufsteiger der vergangenen Saison im Winter vorzeitig bis 2022 verlängert hatten noch, diesmal führt der Weg des Angreifers sehr wahrscheinlich zum Tabellen-13. der vergangenen Saison.

Der neue Trainer Steve Bruce, dessen Wechsel aus Sheffield am Mittwoch kommuniziert wurde, hält laut übereinstimmenden englischen Medienberichten große Stücke auf den wuchtigen Angreifer, der nach seiner Leihe zu Rapid Wien durchgestartet war.

55 Millionen Euro Ablöse

Als Ablösesumme dürften bis zu 55 Millionen Euro nach Hoffenheim fließen, was einen Transferrekord für die Kraichgauer bedeuten würde. Bisher ist dies Roberto Firmino, der vor vier Jahren für 41 Millionen Euro zum FC Liverpool ging. Im Ringen setzte sich Newcastle gegen die Wolverhampton Wanderers durch, die zuletzt als möglicher neuer Arbeitgeber Joelintons galten.

Vor vier Jahren war Joelinton für 2,2 Millionen Euro vom brasilianischen Club Sporting Recife in den Kraichgau gekommen. Laut „transfermarkt.de“ beträgt sein gegenwärtiger Marktwert 35 Millionen Euro.

Enorm gesteigert

Ex-Trainer Julian Nagelsmann bezeichnete Joelinton einst respektvoll als „brutale Kante“. Unter Nagelsmann steigerte sich der schüchterne Brasilianer enorm und kam trotz einer Verletzung in der Endphase der vergangenen Spielzeit auf sieben Tore und sieben Vorlagen in der Bundesliga, nachdem anfangs nicht klar gewesen war, ob es für einen Kaderplatz reichen würde.

Da mit dem Ex-Hoffenheimer Joselu ein Positionsrivale zum spanischen Verein Alaves verkauft wurde, ist der Weg nach Newcastle nun endgültig frei. Damit wäre Joelinton nach Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen) und Nico Schulz (Borussia Dortmund) bereits der dritte Leistungsträger der die Hoffenheimer verlässt.

Bei einer Vollzugsmeldung, die in Kürze erwartet wird, hätte Hoffenheim 100 Millionen Euro an Ablösesummen eingenommen. Zudem halten die Spekulationen über einen Abgang von Nadiem Amiri, der nach seinem durch die U-21-EM verlängerten Urlaub in Windischgarsten zum Team stoßen soll, an. Leverkusen und Eintracht Frankfurt sollen großes Interesse am Ludwigshafener haben, dessen Kontrakt in einem Jahr ausläuft. Der frühere Jugendspieler des SV Waldhof kann durch eine Ausstiegsklausel für eine Ablösesumme von 14 Millionen Euro wechseln.

