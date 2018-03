Anzeige

Allerdings blieb es auch ein Geheimnis, mit welchen Tipps Matarazzo den Angreifer aus seiner Krise geholt hatte: „Ich habe ihm lange zugehört und eigentlich gar nicht viel gesagt“, erzählte Nagelsmanns „Zuarbeiter“. Was er genau gesagt hatte – daran könne er sich, so Matarazzo, gar nicht mehr erinnern. Das war alles schon ein wenig skurril, wie sich Kramaric und der Co-Trainer da in Augsburg äußerten.

Ganz anders ist da Nagelsmann unterwegs. Der parlierte nach dem erst zweiten Hoffenheimer Sieg in der Rückserie wieder locker frei von der Leber weg – über seinen grauen Mantel („Der steht mir, oder?“), die veränderte Spielweise seiner Mannschaft in Augsburg und über die angepasste Trainingssteuerung in der vergangenen Woche. „Wir hatten einen ruhigeren Donnerstag, weil ich den Eindruck hatte, dass wir zuletzt in der zweiten Halbzeit immer etwas kraftlos waren“, begründete der Trainer des Jahres 2017 diese Maßnahme. Die TSG-Profis juxten unter anderem beim Fußball-Tennis.

Und diese Spaß-Einheit hatte einen prima Nebeneffekt: „Wir hatten zwei Mann enttarnt“, erzählte Nagelsmann über zwei „Späher“, die ganz offensichtlich aus Augsburg angereist waren. Sie standen im Wohnviertel, das ans Hoffenheimer Trainingszentrum angrenzt und wollten wohl spionieren, welchen „Matchplan“ sich die Kraichgauer für das Spiel am Samstag zurechtlegten. Die Reise war umsonst. Sie wurden schön gefoppt mit Fußball-Tennis.

Angepasste Trainingssteuerung

Hätte Nagelsmann allerdings praxisnah üben lassen, hätten die beiden Herren schon etwas erkennen können; nämlich die völlig Abkehr vom typischen Hoffenheimer Spiel. Anstatt den Ball von hinten heraus über viele Stationen nach vorne zu tragen, eröffnete die TSG das Spiel fast ausschließlich mit langen Bällen. Grund für diese Maßnahme war auch der schlechte Platz in Augsburg, der ein Kombinationsspiel im Grunde unmöglich machte. Mit hohem Einsatz gingen dann vor allem die Mittelfeldspieler Dennis Geiger, Florian Grillitsch und Lukas Rupp auf „die zweiten Bälle“.

„Das muss die Basis für den Schlussspurt sein“, forderte Nagelsmann. Gewiss werden die Hoffenheimer künftig nicht nur „Langholz schlagen“, aber eine modifizierte Spielweise zwischen Ballbesitz-Fußball und langen Bällen macht die TSG in den letzten neun Spielen der Saison unberechenbarer – und damit auch wieder zu einem Kandidaten für die Europa League.

