Ein ambitionierter Lehrling

Der Hochbegabte hat die nötige Geduld und weiß, dass ihm bei der TSG alle Türen offen stehen. Seit sechs Jahren spielt Amade schon für Hoffenheim. Zuvor war er beim SSV Vogelstang und von der U 10 bis zur U 12 für den SV Waldhof am Ball, ehe er über das Kinderperspektiv-Team der Kraichgauer den Sprung ins Trainingszentrum nach Zuzenhausen schaffte. „Ich bin sehr froh, so früh zur TSG gekommen zu sein. Das hat mich weitergebracht. Ich habe die Chance bekommen, Fußball auf einem hohen Niveau spielen zu dürfen“, berichtet Amade, der zuerst im TSG-Internat und danach in einer Gastfamilie wohnte. In der U 15 schaffte er erstmals den Sprung in die DFB-Auswahl. Mittlerweile hat der 1,72 Meter große Rechtsfuß 30 Länderspiele absolviert und gehört zu den Leistungsträgern der deutschen U 19. Sein großes Plus ist seine Vielseitigkeit. Im Hoffenheimer Nachwuchsbereich kam Amade bisher in erster Linie als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Er kann aber auch als Innenverteidiger und auf der Sechserposition agieren. „Ich kann alle drei Positionen gut spielen und bin vielseitig einsetzbar. Man muss schauen, was Trainer Nagelsmann entscheidet“, sagt der Jungprofi.

Als Vorbilder nennt der 18-Jährige die Real-Stars Sergio Ramos und Marcelo sowie Frankreichs Weltmeister N’Golo Kante. Der Chelsea-Star ist wie Amade kein körperlicher Überflieger, dafür aber extrem zweikampfstark. „Ich will jeden Tag besser werden. Vor allem in den Zweikämpfen muss man sich clever anstellen, das lernt man im Profitraining und reift dabei, mit der Zeit gewöhnt man sich daran“, nennt der Wahl-Leimener seine Devise.

„Habe SVW viel zu verdanken“

Obwohl er schon so lange das Trikot der TSG Hoffenheim trägt, schlägt Amades Herz noch immer für den SV Waldhof. „Ich bin schon ein bisschen ein Fan und habe dem Verein viel zu verdanken. Ich bin öfter beim Waldhof im Stadion – zuletzt bei der Aufstiegs-Relegation gegen Uerdingen“, erläutert der Junioren-Nationalspieler, der gemeinsam mit seinen Kumpels David Otto und Christoph Baumgartner im Profibereich der TSG durchstarten möchte. Als Mannheimer war er natürlich schon einmal bei einem Eishockey-Match der Adler in der SAP Arena, seine große Leidenschaft bleibt aber der Fußball. „Dafür schlägt mein Herz“, betont Amade und lächelt.

Er ist ein aufgeweckter Junge, der noch am Anfang seiner Karriere steht. Sollte irgendwann einmal eine Biografie über sein Leben verfasst werden, hätte er den Titel auch schon parat. „Alfi auf Reisen“, fände Amade passend. Mal sehen, wohin ihn sein Weg als Fußballer noch führt.

