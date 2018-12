Ein gewagtes Spiel

Bremen.Bevor Julian Nagelsmann zur Pressekonferenz Platz nahm, schaute er einige Sekunden zu dem Bildschirm, auf dem die aktuelle Tabelle der Fußball-Bundesliga zu sehen war. Nachdem sich der Trainer der TSG Hoffenheim hingesetzt hatte, drehte er seinen Kopf noch einmal dahin. Danach war sein Gesichtsausdruck so neutral wie das Ergebnis, das „seine“ TSG zuvor beim Spiel in Bremen erzielt hatte. Das 1:1 gegen den starken SV Werder war das fünfte Liga-Unentschieden in Folge. Zum Abschluss der Hinserie empfängt die TSG am Sonntag (18 Uhr) noch Mainz 05.

„Am Ende war es ein glücklicher Punkt“, gestand Nagelsmann. Nach dem Ausgleich habe seine Mannschaft das Vertrauen verloren. Dazu kam folgende Einsicht: „Wir haben heute wieder 129 Kilometer abgerissen. Da haben dann die Körner ein wenig gefehlt.“ 1:0 war Hoffenheim in der 31. Minute durch Leonardo Bittencourt in Führung gegangen. Es war der erste Saisontreffer für den Sommer-Neuzugang – und dieser gelang ausgerechnet an seinem 25. Geburtstag. „Den habe ich gut getroffen, glaub’ ich. Da habe ich dieses Jahr schon leichtere nicht gemacht. Von daher freut’s mich, dass der Knoten geplatzt ist“, sagte der Ex-Kölner.

Zum Sieg reichte es erneut nicht, weil Theodor Gebre Selassie in der 57. Minute mit einem Kopfball auf 1:1 stellte. „Hoffe“ geriet im zweiten Durchgang phasenweise ins Schwimmen – und das, obwohl das Team zuletzt gegen Mönchengladbach so eine stabile Defensivleistung geboten hatte. „Manchmal ist das schwer zu erklären“, sagte Nico Schulz. „In den letzten Minuten war es ein wildes Spiel“, empfand sein Trainer.

Dass Nagelsmanns Miene nach dem wiederholten Blick auf die Tabelle neutral blieb, lag vermutlich an der Erkenntnis, dass der Rückstand auf den angepeilten Champions-League-Platz durch die Leipziger Niederlage in München sogar um einen Punkt auf aktuell vier Zähler minimiert wurde. Allerdings nerven den Coach die vielen Unentschieden. Bei vier der fünf jüngsten Punkteteilungen lag die TSG zunächst in Front. Einen Vorsprung seriös über die Zeit zu bringen – das ist eine Eigenschaft einer Bundesliga-Spitzenmannschaft.

Doch exakt das fehlt bei 1899. Die immer wiederkehrende Argumentation der TSG-Protagonisten von der mangelnden Chancenverwertung ist da nur ein hinderlicher Krückstock im Rennen um die Champions-League-Plätze. Man merkte in den vergangenen Wochen, dass Nagelsmann aus der Erfahrung der vorigen Saison stark auf die Rückserie setzt. Allerdings ist das ein Wagnis, weil drei Hürden höher sind als im Frühjahr 2018: Die Liga besitzt in dieser Spielzeit ein höheres Niveau und damit gibt es mehr Teams, die sich um internationale Plätze balgen. Wird die Kadergröße nicht deutlich reduziert, droht Unruhe durch Unzufriedenheit. In Bremen beispielsweise standen die fitten Kevin Vogt, Vincenzo Grifo, Nadiem Amiri und Dennis Geiger erst gar nicht im Kader. Letztlich weiß man nicht, welche Eigendynamik Nagelsmanns dann immer näher rückender Wechsel zu RB Leipzig nehmen wird, zumal „Rasenball“ ein ernsthafter Konkurrent um Platz vier zu werden scheint.

Entspannte Reaktion auf Drohne

Bleibt das „Drohnen-Ding“. Beim Abschluss-Training der Hoffenheimer vor dem Spiel in Bremen schwirrte eine Drohne mit Kamera über die Trainingsplätze der TSG (wir berichteten). Sehr wahrscheinlich wurde diese von einem Analysten der Werderaner gesteuert. Die Polizei ermittelt in diesem Fall. Nach dem Spiel waren sowohl die Hoffenheimer als auch die Bremer darum bemüht, das Thema nicht zu hoch zu hängen. „Spionage“ sei in der Bundesliga normal, erklärten beide Seiten. „Der eine liegt im Gebüsch, der andere klettert auf den Baum. Es werden verschiedene Mittel von Analysten verwendet“, sagte Werders Sportvorstand Frank Baumann. Er schloss allerdings Konsequenzen gegen seinen eigenen Scout aus, sollte sich bewahrheiten, dass er es war, der die Drohne gesteuert hat. Nagelsmann sagte lässig: „Wenn es Bremen war, gibt es von mir kein böses Wort.“ Wer weiß, wie die Hoffenheimer vor dem Spiel in Bremen „spioniert“ haben…

