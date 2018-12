Ein Mann der leisen Töne

Sinsheim.Plötzlich ist er wieder da: Steven Zuber. Der Schweizer spielte beim 1:1 der TSG Hoffenheim gegen den FC Schalke 04 zum zweiten Mal in Folge von Beginn an. Schon gegen Donezk stand er in der Startelf. „Nach der Leistung in der ersten Halbzeit hätten wir den Sieg verdient gehabt, in der zweiten Hälfte war es ein offenes Spiel“, sagte der erste WM-Torschütze in der Geschichte der Kraichgauer.

