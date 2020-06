Ein Stall voller Talente

Melayro Bogarde zählt zu Hoffenheims großen Talenten. © dpa

Mainz/Zuzenhausen.Bei den Hörfunk-Reportern in der Mainzer Arena war kurz Hektik ausgebrochen, als am Samstagnachmittag die Aufstellung der TSG Hoffenheim vor dem Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05 bekanntgegeben wurde. Wie spricht man den Knaben hinten rechts in der Viererkette denn aus? Hinten mit „e“? Oder doch ohne? Melayro Bogarde ist seit Donnerstag 18 Jahre alt, seit Samstag ist er auch Bundesligaspieler.

Als Ersatz für Pavel Kaderabek kam der Niederländer zu seinem Profidebüt. Sein Trainer und Landsmann Alfred Schreuder attestierte ihm in den ersten 45 Minuten ein „sehr gutes Spiel. Das gibt ihm Vertrauen.“ Weil der Großneffe des ehemaligen Weltklassekickers Winston Bogarde allerdings früh verwarnt nochmals foulte, war Schreuder klar: „Jetzt sollten wir aufpassen.“ Ergo: Bogarde musste sicherheitshalber zur Pause raus, um nicht wie Christoph Baumgartner vor einem Jahr als TSG-Youngster in Mainz vom Platz zu fliegen.

Bogarde kam vor zwei Jahren aus dem Nachwuchs von Feyenoord Rotterdam nach Hoffenheim. Sein großer Pluspunkt: „Er kann außen verteidigen, aber auch innen, hat auch schon auf der Achterposition gespielt“, sagt sein Trainer.

Alfred Schreuder weiß um den Bildungsauftrag, der zu seinem Job als Trainer der TSG 1899 Hoffenheim gehört. Er lautet: Hochveranlagte Talente aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum zu Bundesligaprofis zu machen. Julian Nagelsmann gelang das in den vergangenen Jahren mit Stefan Posch und Dennis Geiger. Nun ist Schreuder dran. Und er ist dieser Aufgabe ja auch bereits intensiv nachgekommen.

Christoph Baumgartner hat sich in seiner ersten Bundesligaspielzeit als 20-Jähriger zum Hoffenheimer Topscorer gemausert. Stürmer Maximilian Beier darf wie in Mainz mit gerade einmal 17 Jahren immer wieder als Joker ran. Auch Israeli Ilay Elmkies (einminütiges Debüt gegen Hertha BSC) dürfte noch zu Einsätzen kommen. Melayro Bogarde sprechen die Holländer übrigens „Bocharde“ aus. fhu

