Ein tiefer Schnaufer

Sinsheim.Erleichterung überall: auf der Tribüne bei den Funktionären und Helfern, auf der Bank bei den Trainern und natürlich auf dem Feld bei den Spielern. Im leeren Sinsheimer Stadion war am späten Montagabend so etwas wie ein kollektiver tiefer Schnaufer zu spüren: Die TSG Hoffenheim hat mit dem 3:1 (1:1)-Sieg gegen den FC Augsburg das Steuer rumgerissen.

So schnell geht das im Fußball: Eben noch drückte die mehr als zweimonatige Sieglosserie in der Bundesliga aufs Gemüt (drei Unentschieden, vier Niederlagen); vor dem Anpfiff war der Relegationsplatz lediglich zwei Punkte entfernt. Und plötzlich ist es eine Erfolgsserie: Denn nimmt man die Europa League mit dazu, sind die Kraichgauer seit einem Monat ungeschlagen (drei Unentschieden, zwei Siege), in der Liga jetzt als Zehnter bis auf vier Punkte an die Europa-League-Plätze gerückt.

Schwere Zeit liegt hinter 1899

Doch Trainer Sebastian Hoeneß lässt sich nicht zu einer Fehlinterpretation der Bundesliga-Tabelle und der Gesamtlage hinreißen, sagte nach dem am Ende souveränen Sieg: „Es ist zu früh, darauf zu schauen.“ Erst mal sammeln – eine schwere Zeit liege hinter der Mannschaft mit vielen Corona-Fällen, vielen Verletzten, vielen Gegentoren und vielen Enttäuschungen. „Heute war ein bissel Druck unter dem Kessel“, sagte Hoeneß, „das haben wir gespürt.“ Dumm, wenn man dann nach einer verdienten Führung den Ausgleich kassiert, was eine zusätzliche Drucksituation gewesen sei.

So saßen die Hoffenheimer also mit einem 1:1 zur Pause beisammen. „Wir wussten, dass wir in der Vergangenheit oft schlecht aus der Kabine gekommen sind“, machte Florian Grillitsch die Tür ins Allerheiligste einer Mannschaft einen Spalt breit auf. Sekunden nach Wiederanpfiff stieß der 25-jährige Mittelfeldspieler mit seinem 2:1 dann das Tor zum Sieg auf. Ein Traumtor – der Österreicher hatte schon das 1:0 (17. Minute) besorgt, erstmals in der Bundesliga seit 996 Tagen wieder getroffen.

„Die Tore sagen etwas über seine Klasse aus“, freute sich Sebastian Hoeneß, nach dem Matchwinner gefragt zu werden. „Das zweite Tor war überragend.“ Wegen der eleganten Vorbereitung per Lupfer über den Verteidiger und wegen des überlegten, lässigen Abschlusses mit der Innenseite ins lange Eck. Hoeneß: „Der Flo hat heute eindrücklich gezeigt, zu was er in der Lage ist.“

Eigentlich ist das defensive Mittelfeld die Heimat des österreichischen Nationalspielers, der 2013 als Jugendlicher von St. Pölten zu Werder Bremen wechselte und vier Jahre später für etwa vier Millionen Euro in den Kraichgau kam. Grillitsch kann auch Innenverteidiger. Und Doppeltorschütze, wie am Montagabend zu sehen war; resultierend aus einer offensiveren Position. „Flo ist einer, der zwischen den Linien in der roten Zone seine Qualitäten hat und auch die anderen Spieler einsetzen kann. Hoffentlich hat er selbst auch Blut geleckt, das Woche für Woche zu zeigen“, sagte Hoeneß, der beim 4:1-Sieg gegen den FC Bayern Ende September und zwei Spieltage später auch gegen Borussia Dortmund(0:1) auf Grillitsch verzichtet, ihn über 90 Minuten auf der Bank gelassen hatte.

„Wir sind sehr froh, dass wir endlich wieder einen Sieg einfahren konnten, so kann’s weitergehen“, sagte Grillitsch noch. Das 3:1 durch Ihlas Bebou, das zweite Tor nach Wiederanpfiff, war wie ein Knotenlöser – oder, Herr Hoeneß? „Das wird die Zukunft zeigen. Natürlich sollte uns dieser Sieg helfen und Auftrieb geben.“ Aber der Cheftrainer kennt den Spielplan. Euphorie ist nach wie vor fehl am Platze.

Es bleibt sportlich: Am Donnerstag geht es in der Europa League zu Hause gegen KAA Gent weiter; ein sportlich bedeutungsloses Spiel, steht der Gruppensieg doch fest. Am Sonntag steht das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen an.

