„Eine andere Atmosphäre“

Zuzenhausen.Bei der TSG Hoffenheim stand am Freitag nicht der Fußball im Mittelpunkt. Das Begräbnis des langjährigen Präsidenten Peter Hofmann sorgte für einen „schweren Tag“ beim Bundesligisten, wie Pressesprecher Holger Kliem bei der Telefonschalte vor dem DFB-Pokalmatch in Chemnitz am Sonntag (15.30 Uhr) betonte. Sebastian Hoeneß musste vor seiner ersten Pflichtaufgabe als Trainer der Kraichgauer trotzdem den Fokus behalten. „Die Anspannung steigt natürlich. Das braucht man auch, es geht jetzt um etwas“, erklärte der 38-Jährige mit Blick auf das Duell mit dem Drittliga-Aufsteiger aus Sachsen, der 4632 Zuschauer ins Stadion lassen darf.

Seine erste Vorbereitung als Bundesliga-Coach ist abgehakt, jetzt soll er liefern. Und sein Zwischenfazit fällt gut aus. „Wir sind bei Spielidee, Teamgeist und Fitness auf einem guten Weg. In den Testspielen konnte man eine Entwicklung sehen“, berichtete er und ergänzte: „Wir befinden uns in einem Prozess, die Vorbereitungsphase wurde durch eine Länderspielpause unterbrochen.“

In den Tests gegen Wehen Wiesbaden (7:1), Greuther Fürth (1:0) und FSV Mainz 05 (zwei Mal 2:1) stimmte die Leistung. Lediglich beim 2:5 gegen Nürnberg am 22. August stotterte der TSG-Motor erheblich, als es enorme Schwächen in der Defensive gab.

Lob für Bicakcic und Vogt

Und gerade in diesem Bereich muss Hoeneß seine Formation gegen Chemnitz verändern. Kapitän und Abwehrchef Benjamin Hübner (Kapselbänderläsion im linken Knöchel) fällt für das Pokalspiel aus, soll aber in der nächsten Woche wieder ins Teamtraining einsteigen. Seinen Platz könnten Ermin Bicakcic oder Kevin Vogt übernehmen. Zwei sehr spannende Personalien: Bicakcic wurde zuletzt mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht, Ex-Spielführer Vogt – der wieder zum Mannschaftsrat gehört – galt lange ebenfalls als potenzieller Wechselkandidat. Doch jetzt lobte der Trainer beide Routiniers. „Ermin ist ein fester Bestandteil unserer Mannschaft. Ich plane fest mit ihm. Mit der Art und Weise wie Kevin die Vorbereitung durchgezogen hat, bin ich sehr zufrieden. Er war immer sehr fokussiert“, unterstrich Hoeneß. Dass es bis zum Ende der Wechselfrist Anfang Oktober noch Bewegung im Kader geben wird, gilt jedoch als sehr wahrscheinlich. Doch zu diesem Thema wollte der Sohn von Dieter Hoeneß vor der Pokalaufgabe nichts sagen. „Ich bin mit dem Kader zufrieden“, wiederholte er lediglich seine Aussage vom Trainingsauftakt.

Dabei schaut Hoeneß natürlich schon mit einem Auge auf den Ligastart beim 1. FC Köln in einer Woche und das darauffolgende Heimduell mit Triple-Champion Bayern München. „Oliver Baumann hat durch seine Länderspiel-Berufung keine Spielpraxis. Er wird spielen“, erteilte der Coach einem Einsatz des Ex-Chemnitzers Philipp Pentke im Tor der TSG eine Absage. Stammkraft Baumann gehörte bei den vergangenen beiden Länderspielen erstmals zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft, kam aber nicht zum Einsatz. Verletzt fehlen werden neben Hübner auch Kostas Stafylidis (Schulter ausgerenkt) sowie Håvard Nordtveit (Fußbruch). Angreifer João Klauss könnte dagegen nach starken Testspielauftritten eine Chance als Joker bekommen.

„Das Ziel lautet natürlich, eine Runde weiterzukommen. Wir dürfen von Beginn an keine Zweifel aufkommen lassen“, sagte Hoeneß, dessen Vorfreude auf das erste Spiel mit Zuschauern – auch wenn keine TSG-Fans dabei sein werden – groß ist: „Das wird ungewohnt sein und eine andere Atmosphäre.“ An das Stadion an der Gellertstraße hat der 38-Jährige persönlich „nicht die besten Erinnerungen“. Mit dem FC Bayern München II verlor er im Februar mit 0:1. Trainer der Chemnitzer war damals übrigens der heutige Waldhof-Coach Patrick Glöckner.

Dessen Nachfolger Daniel Berlinski hofft auf einen Pokal-Coup: „Mit eigenen Zuschauern im Stadion ist etwas möglich. Ohne Fans hätte die Partie wahrscheinlich mehr Testspiel-Charakter.“

