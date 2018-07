Anzeige

Windischgarsten.Alexander Rosens Augen funkeln. „Es wäre natürlich super, eines dieser Mega-Teams wie Juventus Turin mit Ronaldo oder Real Madrid als Gruppengegner zu bekommen“, schwärmt der Manager der TSG Hoffenheim und strahlt beim Gedanken an mögliche Gegner in der Champions League über das ganze Gesicht. „Wir sind insgesamt betrachtet natürlich nicht auf Augenhöhe mit solchen Clubs – außer, dass wir uns sportlich für die Königsklasse qualifiziert haben. Was den Ehrgeiz und die Motivation angeht, sind wir allerdings gewappnet.“

Bis zur Bescherung, sprich der Auslosung, dauert es noch ein bisschen. Am 30. August besteht endlich Klarheit, doch Rosens Gemütslage passt schon jetzt zum sonnigen Wetter in Österreich. Intensiv verfolgt er die Einheiten in Windischgarsten – und was der Manager des Bundesliga-Dritten im Trainingslager sieht, steigert seine Vorfreude auf die erste Champions-League-Teilnahme.

Neue Möglichkeiten

Der 39-Jährige kann mittlerweile aus einer in der Vergangenheit ungewohnten Position der Stärke agieren. „Normalerweise lautet unsere Vorgabe, zehn Millionen Euro plus x pro Jahr durch Transfers zu erzielen, doch diese Saison gibt es Sondereffekte durch die Champions League“, erläutert der gebürtige Augsburger. „Zudem haben wir in der TV-Geldrangliste einen Sprung nach oben gemacht und auch unsere Sponsoring-Einnahmen sind gestiegen. Wir brauchen die großen Transfers nicht. Wir haben jetzt die Kraft ’Nein’ zu sagen. Das ist eine starke Entwicklung.“