Anzeige

Gelsenkirchen.Der FC Schalke 04 hat seine Mini-Krise überwunden und lässt sich im Kampf um die Europapokal-Plätze nicht abschütteln. Nach zuletzt zwei Niederlagen besiegten die Königsblauen am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel die TSG 1899 Hoffenheim mit 2:1 (2:0) und hielten Anschluss an die Champions-League-Ränge. Thilo Kehrer (11. Minute) und Breel Embolo (28.) sorgten vor 60 741 Zuschauern in der Veltins-Arena für den verdienten Erfolg. Andrej Kramaric (78.) gelang nur noch der Anschlusstreffer für die insgesamt enttäuschenden und seit sieben Auswärtsspielen sieglosen Kraichgauer.

"Wir sind die letzten zehn Minuten, Viertelstunde massiv unter Druck geraten", gab Schalke-Manager Christian Heidel mit Blick auf die nach dem Anschlusstreffer spannende Schlussphase zu. "Wir haben es vorher versäumt, das 3:0 zu machen, dann wird so ein Spiel nochmal eng." Hoffenheim-Kapitän Kevin Vogt urteilte: "Wir waren zu träge. Die letzten Minuten haben wir es richtig gemacht. Da waren wir gierig, da wollten wir unbedingt, das war in der ersten Halbzeit nicht so."

Schalke-Coach Tedesco nahm nach dem 1:2 beim FC Bayern nur einen Wechsel in seiner Anfangsformation vor. Matija Nastasic rückte nach seiner Gelb-Sperre wieder in die Startelf. Für den gesperrten Max Meyer erwies sich Benjamin Stambouli als guter Vertreter im defensiven Mittelfeld. Bei der TSG spielten Ermin Bicakcic, Pavel Kaderabek und Torjäger Mark Uth, der im Sommer nach Schalke wechselt, für Kevin Akpoguma, Serge Gnabry (krank) und Dennis Geiger (Zerrung).