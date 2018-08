Freie Tage als Belohnung

Julian Nagelsmann gewährt seinen Profis nach der Rückkehr aus Windischgarsten eine Trainingspause. © Hinterramskogler

Von unserem Redaktionsmitglied

Jürgen Berger

Wels/Windischgarsten. Julian Nagelsmann gefiel, was er in der Arena des FC Wels zum Abschluss des Trainingslagers in Oberösterreich geboten bekam. Beim souveränen 5:0-Testspielsieg über den italienischen Erstligisten Chievo Verona bestätigte die TSG Hoffenheim ihre gute Frühform. „Die Jungs haben das sehr stark gemacht. Nach ein paar

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3236 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 05.08.2018