Freude über die Rückkehr des „Resoluten“

Wolfsburg.Lässig hatte Benjamin Hübner den linken Fuß auf die kleine Brüstung vor der Umkleidekabine im Wolfsburger Stadion gestellt und die Arme verschränkt, als er über seine Rückkehr redete. Doch so cool wie die Pose auch war – Hoffenheims Abwehrspieler wählte seine Worte mit Bedacht und sprach leise. „Für mich war das heute natürlich positiv. Negativ ist, dass es nicht zum Sieg gereicht hat.“ Das 2:2 in der Autostadt entsprach allerdings dem Leistungsnachweis beider Mannschaften am Samstagnachmittag.

Dass Hübner in Wolfsburg erstmals in dieser Saison im Kader stehen würde, hatte Trainer Julian Nagelsmann bereits in Aussicht gestellt; dass der 29-Jährige dann aber gleich in der Startformation stand und durchspielte, war für den Außenstehenden überraschend, für den Spieler nicht unbedingt. „Man entwickelt während der Trainingswoche so ein Gefühl dafür“, sagte er mit kaum sichtbarem Lächeln.

Lob von Nagelsmann

Gut vier Monate hatte der Verteidiger kein Pflichtspiel absolviert. Im Juli hatte Hübner einen Ball ins Gesicht bekommen und eine Gehirnerschütterung erlitten. Die Spätfolgen waren ebenso vehement wie rätselhaft. Immer wieder war der Ex-Ingolstädter von Schwindel geplagt, durfte zwischenzeitlich nicht einmal sein Handy benutzen. Doch jetzt ist der so schmerzlich vermisste Abwehrrecke, an dem Trainer so Nagelsmann so sehr die Gier schätzt, das eigene Tor zu verteidigen, wieder da.

Diese Gier war beim zweiten Gegentreffer der Hoffenheimer ein wenig zu groß. Hübner gab durch allzu forsches Vorrücken den Raum für Daniel Ginczek preis, der zum 2:1 für Wolfsburg traf (32.). Hoffenheim lag hinten, obwohl die TSG so gut begonnen und durch ein super herausgespieltes Tor von Ishak Belfodil rasch 1:0 geführt hatte (4.). „Doch nach 15 Minuten waren wir nicht mehr so aktiv“, stellte Hübner den Hauptgrund dafür heraus, warum „Hoffe“ immer mehr in Bedrängnis kam. Beim Ausgleichstreffer hatte 1899 freilich auch Pech, denn Ermin Bicakcic köpfte eine Ginczek-Flanke „raketenartig“ ins eigene Tor (28.). „Ein geiles Ding“, schmunzelte „Eisen-Ermin“ nach dem Spiel ein wenig über sich selbst.

Was dann folgte, beschreibt Hoffenheimer Erfolg und Malaise in dieser Saison zugleich. Einen Vorsprung aktiv und gleichermaßen solide zu verteidigen, bekommen die „Nagelsmänner“ einfach nicht hin. Und deshalb sind sie im Augenblick auch keine „absolute“ Spitzenmannschaft in der Bundesliga – und das obwohl sie mit Ball und im Vorwärtsgang ein wahres Top-Team der Liga darstellen. Dies zeigte „Hoffe“ im zweiten Durchgang eindrucksvoll: Wolfsburg kam kaum mehr aus der eigenen Hälfte, so groß war der Druck der Gäste, die verdient den Ausgleich durch Andrej Kramaric erzielten (71.). „Wenn du offensiver spielst, bist du automatisch aktiver“, erklärte Hübner recht simpel.

Dass es im zweiten Durchgang besser klappte, lag auch mit am Saisondebütanten, der sich nach anfänglichen Schwierigkeiten immer mehr zu dem resoluten Zweikämpfer entwickelte, den man bei der TSG so lange vermisst hatte. „Ich habe nicht erwartet, dass er gleich an Weltklasse herankommt, aber in der zweiten Hälfte hat er sehr gut gespielt“, lobte Nagelsmann.

Ob sich Hübner bereits die Fitness erarbeitet hat, dass er schon am Mittwoch (21 Uhr) im (vorerst) letzten Champions-League-Spiel Hoffenheims bei Manchester City mitwirken kann, konnte selbst der Spieler nicht beantworten, wenngleich es in ihm natürlich „brennt“: „Ich habe so lange Pause gemacht, ich will natürlich so viele Spiele wie möglich machen.“ Die Chancen auf den benötigten Sieg „City“ würden mit dem „Resoluten“ zumindest um ein paar Prozent steigen.

