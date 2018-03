Fünf Gründe für das Mittelmaß

Anzeige

Schwäche bei Standards: Das 1:0 des S04 war bereits das fünfte TSG-Gegentor während der Rückrunde nach einem ruhenden Ball (Bremen, Mainz, Schalke je 1, Bayern 2). „Zwei haben ihre Gegenspieler aus den Augen verloren“, analysierte Julian Nagelsmann in der Arena.

Wille/Emotionen: Kapitän Kevin Vogt monierte am Samstag: „Uns haben die Emotionen gefehlt.“ Vor allem im ersten Durchgang sei es „zu wenig“ gewesen. In vielen Phasen der Begegnung sah es so aus, als wollten die Hoffenheimer lediglich ein bisschen kicken. Es fehlte aber nicht an Körperlichkeit und der Stringenz in den Zweikämpfen, sondern auch die im Passspiel. Zwar zeigte die Statistik eine Hoffenheimer Passquote von 82 Prozent, doch dazu zählen nun einmal auch die Zuspiele „hintenherum“ und zum Torwart. Nach vorne fehlte viel zu oft die Präzession, eben dieser letzte Willen, den Angriff zentimetergenau zu Ende zu spielen. Bereits nach der 2:5-Pleite in München sprach Florian Grillitsch von einer „Einstellungssache“.

Substanzverlust: Niklas Süle, Sebastian Rudy und Sandro Wagner (alle drei am Samstag beim FC Bayern in der Startelf) waren in der vergangenen Saison Qualitätsspieler, welche die TSG Hoffenheim auf ein höheres Niveau gehoben haben. Dazu fehlte auf Schalke mit Kerem Demirbay ein weiterer „Leuchtturm“ der „Europapokal-Qualifikations-Runde“. Der Kader ist in der aktuellen Spielzeit nicht so stark besetzt wie 2016/17. Das wurde am Wochenende wieder deutlich, weil mit Gnabry und Geiger zwei weitere Stammspieler ausfielen. Mittelfeld entspricht dem Niveau des Teams.

Trainer: Julian Nagelsmann hat der TSG Hoffenheim in der vergangenen Saison einen feinen Spielstil mit Wiederkennungswert verliehen. An diesem hat er auch in dieser Saison, trotz veränderten Personals, meistens festgehalten. Dieses Herangehen scheint sich im Moment ein wenig abgenutzt zu haben. Vielleicht ist auch darin diese „zu langsame Spieleröffnung“, die er nach der Partie kritisierte, zu erklären. Neue, modifizierte Spielideen werden nun vom 30-Jährigen erwartet. Denn es ist auch so, als hätten sich die Gegner auf „Hoffe“ eingestellt. Es fehlt das Überraschungsmoment. Vielleicht wäre wieder einmal eine Total-Abkehr des typischen Hoffe-Spiels zielführend – so wie in der Vorrunde gegen Leipzig. Damals gewann man mit einer sehr defensiven Ausrichtung 4:0.

