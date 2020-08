Gacinovic zieht es nach Hoffenheim

Frankfurt/Zuzenhausen.Pünktlich zum Start der Vorbereitung ist Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim bei der Suche nach Verstärkung für den Offensivbereich fündig geworden. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird Mittelfeldmann Mijat Gacinovic (Bild) von Eintracht Frankfurt künftig für die Elf von Neu-Trainer Sebastian Hoeneß auflaufen. Im Gegenzug soll Linksverteidiger Steven Zuber von der TSG zu den Hessen wechseln. Gacinovic war für das Testspiel der Eintracht gegen am Samstag bereits freigestellt worden.

In der vergangenen Runde kam Gacinovic, der mit seinem Sprint-Tor zum 3:1 beim Pokalsieg 2018 gegen Bayern München zum Fanliebling avancierte, im Kampf um die Stammplätze bei der Eintracht nicht wie erhofft zum Zug. In den 36 Pflichtspielen stand er 18 Mal in der Startelf. Der Vertrag des 25-jährigen Serben ist noch bis 2022 datiert.

Hinter Zuber liegt ebenfalls eine schwierige Spielzeit. Der vielseitig einsetzbare Schweizer fiel wegen einer Fuß-Operation lange aus, in der Rückrunde erzielte der 28-Jährige für Hoffenheim in 14 Bundesliga-Einsätzen zwei Treffer. Der Kontrakt des Nationalspielers bei der TSG läuft noch drei Jahre. jb

