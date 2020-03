Geisterspiel der TSG Hoffenheim wird zur Nebensache

Zuzenhausen. Der Bundesliga-Kick zwischen der TSG Hoffenheim und Hertha BSC Berlin mutierte zur Nebensache. Vor dem Geisterspiel in der Sinsheimer Arena am Samstag (15.30 Uhr) drehte sich auch bei der turnusgemäßen Pressekonferenz im Trainingszentrum der Kraichgauer (fast) alles um die Auswirkungen der Corona-Krise. „Wir appellieren an die Fans: Kommt bitte nicht zum Stadion. Das ist nicht im

...