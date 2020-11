Hoeneß mit klarer Ansage

Zuzenhausen.„Relativ spät“ in der Nacht lag Sebastian Hoeneß (Bild) dann doch noch in seinem Bett. Auf der Rückreise vom erfolgreichen Europa-League-Abend in Tschechien musste die TSG Hoffenheim noch einen Umweg über den Flughafen Stuttgart nehmen, da die Sichtverhältnisse keine Landung in Mannheim erlaubten. Erst gegen zwei Uhr morgens kam der Tross in Zuzenhausen am Freitag an. Wenige Stunden nach dem vorzeitigen Einzug in die K.o.-Phase lag bei den Kraichgauern der Fokus schon wieder auf der Fußball-Bundesliga. Nach sechs sieglosen Spielen in Serie will der Tabellenzwölfte am Sonntag (18 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 unbedingt die Wende schaffen.

Mehr personelle Alternativen

„Wir wollen endlich wieder punkten – wenn möglich mit mehr als einem Punkt“, betonte Hoeneß am Freitagvormittag, als seine Spieler noch ausschlafen durften. Auf der einen Seite feierten die Hoffenheimer am Donnerstagabend mit dem 2:0 in Liberec den vierten Erfolg im vierten Gruppenspiel und dürfen sich schon auf die Auslosung am 14. Dezember freuen. „Wir haben Geschichte geschrieben“, sagte Hoeneß. Auf der anderen Seite holte seine Mannschaft seit dem 4:1 gegen Bayern München Ende September keinen Dreier mehr im Liga-Alltag.

Hoeneß rotierte in Liberec und hat nun in Mainz mehr personelle Alternativen. Von den sieben Profis, die zuletzt in Quarantäne waren, kamen nur Sebastian Rudy und Robert Skov zum Einsatz. Hoeneß wollte zwar nicht von einem zweiten Saisonstart sprechen, aber: „Wenn alle dabei sind, ist es ein Gefühl, das bisher noch nicht da war.“ dpa

