Hoffenheim dreht sich im Kreis

Stuttgart.Manche schalteten nach dem Frusterlebnis beim VfB Stuttgart automatisch in den Fluchtmodus, andere fanden in ihrer Enttäuschung deutliche Worte. Während Hoffenheims Nationalspieler Nico Schulz vor der Länderspielpause eilig und wortlos das Stadion verließ, wählte Kerem Demirbay die zweite Variante. „Wir müssen uns nicht in die Tasche lügen. Wir sind momentan kein Topteam“, kommentierte der

...